У Радбезі ООН відреагували на провокацію Росії з терористами "Л/ДНР"

У Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй відреагували на спробу Росії легітимізувати бойовиків "Л/ДНР" під час неформального заходу. Зокрема, такий крок засудили у спільній заяві Велика Британія, США та Естонія.

Неофіційний переклад листа з позицією цих держав оприлюднив на особистій сторінці у Facebook постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. У документі згадані країни зайняли сторону України та нагадали про реальну роль Російської Федерації у конфлікті на Донбасі.

"Росія провела в ООН зустріч щодо того, що, на думку Росії, є статусом імплементації Мінських угод. Ця зустріч була відкритою спробою подати неправдивий та оманливий наратив щодо конфлікту на сході України. Ми рішуче відкидаємо припущення Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті", – йдеться у заяві.

Держави-члени Радбезу ООН нагадали, що Росія є активним учасником підготовки, озброєння та очолення збройних формувань у районах, котрі не перебувають під контролем уряду України, та підтримує ці сили військовим персоналом й технікою.

"Вона спровокувала і продовжує розпалювати конфлікт, що призвів до приблизно 13 000 смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення. Ми повторюємо свою підтримку Мінських домовленостей та тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту з повною повагою суверенітету та територіальної цілісності України", – наголосили Велика Британія, США та Естонія.

Крім того, у заяві вони запевнили, що вітають кроки, зроблені українським урядом для прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликали Росію діяти так само.

Наостанок держави зазначили, що продовжуватимуть взаємодіяти з усіма ініціативами ООН, які підтримують конструктивні цілі, й висловили переконання, що організований РФ захід покликаний суто спотворити реалії конфлікту на сході України. Відтак, він служив лише російським інтересам.

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