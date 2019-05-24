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/Політика

У Путіна заговорили про зустріч із Зеленським: названі умови

21.1тЧитати матеріал російською

Росія виступає за саміт у нормандському форматі після того як Київ визначиться зі своєю командою.

Це не повинна бути "зустріч заради зустрічі", — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Ці питання розглядаються, — сказав представник Кремля, відповідаючи на питання, чи не планується зустріч у нормандському форматі на вищому рівні. — у той же час така зустріч вимагає підготовки, а також завершення всіх процесів, пов'язаних із формуванням відповідної команди на Україні".

Прес-секретар глави російської держави закликав "набратися терпіння, почекати, коли будуть сформульовані підходи української сторони". За його словами, Росія повинна зрозуміти, "наскільки українська сторона готова слідувати Мінським домовленостям про безальтернативність яких говорили в тристоронньому форматі Путін, Меркель і Макрон".

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"Після цього на порядок денний вже може постати питання про нормандський саміт", — уточнив Пєсков.

Представник Кремля запевнив, що Росія загалом не проти брати участь у такій зустрічі.

"Нормандський процес є безальтернативним. І це під час розмови (з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель) підтвердив президент Путін. Повинна бути виконана певна домашня робота, а також робота, пов'язана з формуванням світогляду політичної команди в Україні", — підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський підтвердили необхідність повного виконання Мінських домовленостей. Політики висловили зацікавленість у продовженні тісної співпраці в "нормандському форматі".

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Теми
Російсько-український конфліктмінські домовленостіВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
нормандський форматвійна
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Куреза Александр
Куреза Александр
Путлер уже заказал "ПОДАРОК" для ZEбила - ПОГРЕМУШКУ И КАКОШНИК!!!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с росийскими выплядками ни встречаться ни договариваться ни о чем не будут! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы!
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Кожедуб ruslan, так забери. Не, окраинцы тока орать могут "Мэйдей, Требую допомохы, ахрессии не проявляю!"
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Nikola Igor
Nikola Igor
Кацапы!!! Нахрен вы нужны со своими встречами. Идите в жопу.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Nikola Igor, какая конструктивная мысль!
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