У Путіна заговорили про зустріч із Зеленським: названі умови

Росія виступає за саміт у нормандському форматі після того як Київ визначиться зі своєю командою.

Це не повинна бути "зустріч заради зустрічі", — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Ці питання розглядаються, — сказав представник Кремля, відповідаючи на питання, чи не планується зустріч у нормандському форматі на вищому рівні. — у той же час така зустріч вимагає підготовки, а також завершення всіх процесів, пов'язаних із формуванням відповідної команди на Україні".

Прес-секретар глави російської держави закликав "набратися терпіння, почекати, коли будуть сформульовані підходи української сторони". За його словами, Росія повинна зрозуміти, "наскільки українська сторона готова слідувати Мінським домовленостям про безальтернативність яких говорили в тристоронньому форматі Путін, Меркель і Макрон".

Путін і Зеленський

"Після цього на порядок денний вже може постати питання про нормандський саміт", — уточнив Пєсков.

Представник Кремля запевнив, що Росія загалом не проти брати участь у такій зустрічі.

"Нормандський процес є безальтернативним. І це під час розмови (з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель) підтвердив президент Путін. Повинна бути виконана певна домашня робота, а також робота, пов'язана з формуванням світогляду політичної команди в Україні", — підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський підтвердили необхідність повного виконання Мінських домовленостей. Політики висловили зацікавленість у продовженні тісної співпраці в "нормандському форматі".

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