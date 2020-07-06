У Путіна відповіли на готовність ВМС України до вторгнення Росії

У Кремлі вважають дурістю і нагнітанням обстановки заяву головкому ВМС України Олексія Неіжпапи про готовність українського флоту дати відсіч російським військовим у разі атаки на Херсонську область.

Про це повідомило РІА Новости з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Він заявив, що такі висловлювання не сприяють поліпшенню ситуації на південному сході України.

"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії, яке жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході" – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Військово-морських сил України Олексій Неіжпапа заявив, що наші військові готуються до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.