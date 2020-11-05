У Путіна відповіли Кравчуку на план щодо Донбасу
Прессекретар президента РФ дорікнув Києву невиконанням домовленостей "нормандського формату"
Тому поки він не бачить сенсу в новій зустрічі
Спікер глави держави-агресора заявив, що нібито ще не знайомий з деталями дорожньої карти української делегації в ТКГ
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що план української делегації в ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі відрізняється від суті Мінських домовленостей.
Водночас, він відзначив, що нібито не знає, чи був згаданий план переданий представникам Росії для ознайомлення, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наскільки я розумію, там мова йде про зовсім іншу субстанцію, яка не збігається зі змістом і послідовністю, зафіксованою в Мінських домовленостях. Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план переданий російській стороні", – сказав спікер Володимира Путіна.
"Я не знаю, чи було цей план отримано російською стороною і чи був він уже вивчений, що, безумовно, необхідно, щоб сформулювати позицію", – додав Пєсков.
Також прессекретар президента Росії порушив тему зустрічі глав держав в "нормандському форматі".
"Нового нічого не скажеш. Зустріч глав держав заради зустрічі відбуватися не може. Вона може і повинна відбуватися заради певного результату. Результат, як мінімум, повинен полягати в підведенні підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав і урядів", – висловився Пєсков.
"До раніше досягнутих домовленостей можна віднести домовленості, досягнуті рік тому в Парижі. Якщо побіжно ознайомитися з доступним для публіки документом, то можна констатувати, що далеко не всі пункти були реалізовані станом на сьогодні", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кравчук розповів, що Україна, перш за все, хоче запропонувати закінчити війну на Донбасі на початку 2021 року, демілітаризувати ОРДЛО і провести там вибори 31 березня.
Крім того, передбачається створення вільної економічної зони і повне повернення Україні контролю над кордоном.