У Путіна відповіли Кравчуку на план щодо Донбасу

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що план української делегації в ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі відрізняється від суті Мінських домовленостей.

Водночас, він відзначив, що нібито не знає, чи був згаданий план переданий представникам Росії для ознайомлення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наскільки я розумію, там мова йде про зовсім іншу субстанцію, яка не збігається зі змістом і послідовністю, зафіксованою в Мінських домовленостях. Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план переданий російській стороні", – сказав спікер Володимира Путіна.

"Я не знаю, чи було цей план отримано російською стороною і чи був він уже вивчений, що, безумовно, необхідно, щоб сформулювати позицію", – додав Пєсков.

Також прессекретар президента Росії порушив тему зустрічі глав держав в "нормандському форматі".

"Нового нічого не скажеш. Зустріч глав держав заради зустрічі відбуватися не може. Вона може і повинна відбуватися заради певного результату. Результат, як мінімум, повинен полягати в підведенні підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав і урядів", – висловився Пєсков.

"До раніше досягнутих домовленостей можна віднести домовленості, досягнуті рік тому в Парижі. Якщо побіжно ознайомитися з доступним для публіки документом, то можна констатувати, що далеко не всі пункти були реалізовані станом на сьогодні", – підсумував він.

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