У Путіна відхрестилися від погроз Володіна про захоплення областей України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розцінив погрозу спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна про вихід з України кількох областей як оціночне судження.

Таку позицію він озвучив в коментарі журналісту Роману Цимбалюку. Відео з його відповіддю з'явилося у відеоблозі українця на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви знаєте, що зовнішня політика Російської Федерації формулюється за нашою конституцією президентом і реалізується Міністерством закордонних справ. Безумовно, поділяють всі гілки влади в Росії стурбованість і виходять з неприйнятності подібних демаршів, це однозначно. Але що стосується інших оціночних заяв, то тут я б рекомендував вам звернутися до Держдуми", – ухильно прокоментував скандал Пєсков.

Дмитро Пєсков "РИА Новости"

У свою чергу Цимбалюк побачив в його відповіді натяк на можливе повторення в Україні сценарію окупації Криму і Донбасу.

"Що ми чуємо? Як Кремль відмежувався від заяви Володіна. Тобто, коли Володін каже про вихід областей України з української держави, то як би це оціночна думка. І ми тут переконуємося і чуємо, що рішення з цього питання ухвалює президент Росії. Знову ми повертаємося до того, що трапилося в Криму і на Донбасі", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Крім того, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в Україні є єдиний багатонаціональний український народ. Він запевнив, що влада не допустить розколу суспільства і втрати нових територій.

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