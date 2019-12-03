У Путіна відхрестилися від погроз Володіна про захоплення областей України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розцінив погрозу спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна про вихід з України кількох областей як оціночне судження.
Таку позицію він озвучив в коментарі журналісту Роману Цимбалюку. Відео з його відповіддю з'явилося у відеоблозі українця на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ви знаєте, що зовнішня політика Російської Федерації формулюється за нашою конституцією президентом і реалізується Міністерством закордонних справ. Безумовно, поділяють всі гілки влади в Росії стурбованість і виходять з неприйнятності подібних демаршів, це однозначно. Але що стосується інших оціночних заяв, то тут я б рекомендував вам звернутися до Держдуми", – ухильно прокоментував скандал Пєсков.
Дмитро Пєсков
"РИА Новости"
У свою чергу Цимбалюк побачив в його відповіді натяк на можливе повторення в Україні сценарію окупації Криму і Донбасу.
"Що ми чуємо? Як Кремль відмежувався від заяви Володіна. Тобто, коли Володін каже про вихід областей України з української держави, то як би це оціночна думка. І ми тут переконуємося і чуємо, що рішення з цього питання ухвалює президент Росії. Знову ми повертаємося до того, що трапилося в Криму і на Донбасі", – пояснив журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голова нелегітимної Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити низку областей.
Заступник голови МЗС України Василь Боднар відповів, що Володін намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні заявою про "втрату ще кількох областей".
Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозамиВолодіна з приводу розпаду України.
Крім того, заява В'ячеслава Володіна про те, що Україна може втратити низку областей, викликала великий резонанс у соцмережах.
А віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба поставив на місце Володіна, відповівши, що Україна сама готова прийняти кілька областей РФ для відновлення історичної справедливості.
Крім того, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в Україні є єдиний багатонаціональний український народ. Він запевнив, що влада не допустить розколу суспільства і втрати нових територій.
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