Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Путіна відхрестилися від погроз Володіна про захоплення областей України

2.1т
Читати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розцінив погрозу спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна про вихід з України кількох областей як оціночне судження.

Таку позицію він озвучив в коментарі журналісту Роману Цимбалюку. Відео з його відповіддю з'явилося у відеоблозі українця на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви знаєте, що зовнішня політика Російської Федерації формулюється за нашою конституцією президентом і реалізується Міністерством закордонних справ. Безумовно, поділяють всі гілки влади в Росії стурбованість і виходять з неприйнятності подібних демаршів, це однозначно. Але що стосується інших оціночних заяв, то тут я б рекомендував вам звернутися до Держдуми", – ухильно прокоментував скандал Пєсков.

Новини
"Візьмемо назад Малоросію й Новоросію!" На росТБ вибухнули погрозами до України

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

"РИА Новости"

У свою чергу Цимбалюк побачив в його відповіді натяк на можливе повторення в Україні сценарію окупації Криму і Донбасу.

"Що ми чуємо? Як Кремль відмежувався від заяви Володіна. Тобто, коли Володін каже про вихід областей України з української держави, то як би це оціночна думка. І ми тут переконуємося і чуємо, що рішення з цього питання ухвалює президент Росії. Знову ми повертаємося до того, що трапилося в Криму і на Донбасі", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Пєсков Роман Цимбалюк Володимир Путін В`ячеслав Володін
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
13
6
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тьфу, опять русня намутила. Так я не понял, мне выкапывать у деда на огороде машингевер-42, или пусть пока остаётся на месте ?.....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Всегда этим глупым селюкам всё разжевывать необходимо!)) Оценочное , сказали, значит оценочное. России не нужны Закарпатье и Буковина с Галицией даром))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы в истерике от этих слов уже целую неделю бьются.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Хо Хол
Хо Хол
Хо Хол, вот это я понимаю МОЩНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги