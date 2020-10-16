У Путіна прокоментували питання Зеленського про Будапештський меморандум
У Кремлі заявили, що вестимуть переговори з Україною тільки в межах Мінських угод, а не Будапештського меморандуму.
Як повідомляє УНІАН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль готовий реагувати на ініціативи України тільки щодо реалізації Мінських домовленостей.
"Ось це те, що, на нашу думку, дуже потрібно для українського народу", – зазначив він.
На уточнювальне запитання, чи готовий Кремль повернутися до Будапештського меморандуму, Пєсков відповів: "Я все сказав, що хотів сказати щодо цієї теми".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
П'яте питання звучить: "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?"
Пізніше в Офісі президента роз'яснили суть п'ятого питання Зеленського.
"Враховуючи довготривалість порушення однією з держав-підписантів її зобов’язань, підтверджених у Меморандумі, наполягаємо на необхідності спільної роботи інших держав-гарантів для відновлення безпеки та територіальної цілісності України", – йдеться в заяві.