У Путіна пригрозили Україні розпадом: у МЗС яскраво відповіли окупантам

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні заявою про "втрату ще кількох областей".

Про це в Facebook написав заступник голови МЗС України Василь Боднар, зазначивши, що Кремль вкотре намагається розіграти "національне питання".

Боднар підкреслив, що слова Володіна – класичний набір штампів, упередженості й маніпуляцій, які РФ широкомасштабно використовує в етнонаціональних питаннях в Україні.

"Формулювання "малі народи" ніколи не використовувалася в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту. Однак в Росії домінує подібне дискримінаційне поділ на так звані "великі" й "малі" народи, відповідно, з "великими" і "малими" правами", – відповів росіянам дипломат.

Боднар відповів Володину

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!