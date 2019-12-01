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2 грудня • оновлено в 11:17
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У Путіна пригрозили Україні розпадом: у МЗС яскраво відповіли окупантам

8.1т
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Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні заявою про "втрату ще кількох областей".

Про це в Facebook написав заступник голови МЗС України Василь Боднар, зазначивши, що Кремль вкотре намагається розіграти "національне питання".

Боднар підкреслив, що слова Володіна – класичний набір штампів, упередженості й маніпуляцій, які РФ широкомасштабно використовує в етнонаціональних питаннях в Україні.

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"Формулювання "малі народи" ніколи не використовувалася в Україні, оскільки всі народи, етноси, етнічні групи абсолютно рівні у своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту. Однак в Росії домінує подібне дискримінаційне поділ на так звані "великі" й "малі" народи, відповідно, з "великими" і "малими" правами", – відповів росіянам дипломат.

Боднар відповів Володину

Боднар відповів Володину

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
В`ячеслав Володін
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты" ага особенно после заявлений ваших упоротышей о неполноценности жителей Донбасса, которые вроде как тоже "украинцы"
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Когда наши украинские политики грозят России распадом то это нормально,а как российские политики аналогично говорят про Украину,так это "разжигание межнациональной вражды"
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Mega Death
Mega Death
В России у малых народов, помимо общих прав, есть еще и льготы и дополнительные привилегии , в отличие от "больших"народов, которых как таковых нет.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
UA. RUNIC, Он работает лжецом.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Mega Death, В России льготы поработать в Сибири.
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