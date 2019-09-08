У Путіна після обміну раптово запропонували нову угоду Зеленському

Росія запропонувала Україні укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування громадян двох країн на паритетних засадах.
Із такою ініціативою виступила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Відповідне звернення опублікувала прес-служба омбудсмена.
"Доцільно у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії та України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", – заявила вона.
Обмін між Україною і Росією
Колаж
Москалькова прокоментувала обмін, який відбувся між Україною і Російською Федерацією 7 вересня. За її словами, він "відкрив нову сторінку у відносинах" між країнами.
"Цьому гуманітарному кроку передувала велика копітка робота в руслі правозахисної дипломатії, яка почалася після розмови президента Росії Володимира Володимировича Путіна і президента України Володимира Олександровича Зеленського 11 липня 2019 року", – зазначила омбудсмен.
У місцях позбавлення волі в Україні, на її думку, залишається ще чимало росіян, "які потребують допомоги, захисту їх прав та бажаючих повернутися на батьківщину, тому важливо продовжувати роботу".
Тетяна Москалькова
ombudsmanrf.org
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.
Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.
Після обміну МЗС РФ зажадало від України зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.
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