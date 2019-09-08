Головна Новини
8 вересня • оновлено в 12:52
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Путіна після обміну раптово запропонували нову угоду Зеленському

14.5т Читати матеріал російською

Росія запропонувала Україні укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування громадян двох країн на паритетних засадах.

Із такою ініціативою виступила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Відповідне звернення опублікувала прес-служба омбудсмена.

"Доцільно у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії та України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", – заявила вона.

Новини
Кого Україна віддала на обмін: у військовій прокуратурі дали пояснення

Обмін між Україною і Росією

Обмін між Україною і Росією

Колаж

Москалькова прокоментувала обмін, який відбувся між Україною і Російською Федерацією 7 вересня. За її словами, він "відкрив нову сторінку у відносинах" між країнами.

"Цьому гуманітарному кроку передувала велика копітка робота в руслі правозахисної дипломатії, яка почалася після розмови президента Росії Володимира Володимировича Путіна і президента України Володимира Олександровича Зеленського 11 липня 2019 року", – зазначила омбудсмен.

У місцях позбавлення волі в Україні, на її думку, залишається ще чимало росіян, "які потребують допомоги, захисту їх прав та бажаючих повернутися на батьківщину, тому важливо продовжувати роботу".

Тетяна Москалькова

Тетяна Москалькова

ombudsmanrf.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

  • Після обміну МЗС РФ зажадало від України зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Українські політв'язні в Росії
Особа
Тетяна Москалькова
Місце
Росія
Теги
політика військовополонені обмін
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
155
49
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
84
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бровкиг Иван
Бровкиг Иван
на Украине появился договороспособный президент,не бьющий себя в груди под патриотические кричалки,а делающий конкретные дела по прекращению войны....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Полежаев Виталий
Полежаев Виталий
То есть фашитсты будут убивать нас на нашем Донбассе и мы если поймаем будем их отпускать, то есть отпускать террористов. это значит, что мы не признаём поддержку терроризма московитами в Украине и это будет закреплено законодательно. Зато за захваченых террористами на Донбассе наших военных московиты ответственности не понесут. Напомню, что когда-то фашистская Московия объявила свои законы выше международных. Мы свои не ставили выше международных поэтому паритета законов быть не может в случае международного судебного спора. Кроме того фашисты нарушили массу договоров в рамках СНГ, БМ, между Украиной и Московией, а также это попытка ОБЪЕДИНИТЬ законодательство двух стран где закон фашистов имеет приоритет, а не паритет в международных отношениях. Сама по себе попытка втягивание законов Украины и Московии в общее законодательное поле говорит обо многом. Украинцы, готовтесь мстить московитам сами если зелебанде плевать на НАШИ законы.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Полежаев Виталий, фашисты в азове служат.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Все правильно, чтобы не было правовых преград.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel