У Путіна після обміну раптово запропонували нову угоду Зеленському

Росія запропонувала Україні укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування громадян двох країн на паритетних засадах.

Із такою ініціативою виступила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Відповідне звернення опублікувала прес-служба омбудсмена.

"Доцільно у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії та України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", – заявила вона.

Обмін між Україною і Росією Колаж

Москалькова прокоментувала обмін, який відбувся між Україною і Російською Федерацією 7 вересня. За її словами, він "відкрив нову сторінку у відносинах" між країнами.

"Цьому гуманітарному кроку передувала велика копітка робота в руслі правозахисної дипломатії, яка почалася після розмови президента Росії Володимира Володимировича Путіна і президента України Володимира Олександровича Зеленського 11 липня 2019 року", – зазначила омбудсмен.

У місцях позбавлення волі в Україні, на її думку, залишається ще чимало росіян, "які потребують допомоги, захисту їх прав та бажаючих повернутися на батьківщину, тому важливо продовжувати роботу".

Тетяна Москалькова ombudsmanrf.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

Після обміну МЗС РФ зажадало від України зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!