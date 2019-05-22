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/Політика

У Путіна із Зеленським є проблема – російський журналіст

5.5тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський стане для глави РФ Володимира Путіна "набагато більшою проблемою", ніж його попередник – Петро Порошенко.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський журналіст Олександр Риклін. На його думку, "очевидним чином Зеленський стане для нього набагато більшою проблемою, ніж був Порошенко. Просто тому, що Зеленський – не функція, а людина".

"Я не хочу його ніяк оцінювати, в жодному разі дорогим громадянам України свої оцінки не нав'язую, але з інавгурації було видно: перед нами жива людина. З живими людьми у Путіна проблеми. Тому що це не функція", – пояснив журналіст.

Володимир Зеленський у день інавгурації

Володимир Зеленський у день інавгурації

Команда Зе

"Він не розуміє, що робити, він не знає, як із цієї ситуації вирулювати. Всі подальші розмови про мінський формат і необхідність його дотримуватися виглядають не просто смішними, а якимись дурними. Безглуздо далі торочити Зеленському про ці речі", – заявив Риклін.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив: "Зеленському треба чітко тримати свою позицію і чекати, коли Путін до нього прийде. Путін нікуди не дінеться".

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Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Олександр РиклінВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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