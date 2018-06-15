"У Путіна будуть розв'язані руки": Тука розповів, коли чекати загострення на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі можна очікувати в серпні-вересні, коли в Росії закінчиться чемпіонат світу з футболу.

У цьому впевнений перший заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає "Новое время".

За його словами, під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Росія відкинула пропозицію дотримуватися перемир'я на Донбасі.

"Ще наприкінці минулого року ми говорили міністерству, що в серпні-вересні слід очікувати на загострення. Бо тоді в Росії якраз завершиться Чемпіонат світу з футболу, тож в Путіна будуть розв’язані руки", - зазначив він.

Новини Чемпіонат світу буде використаний Росією для нової агресії

Чиновник висловив упевненість, що американська зброя, яке надійшло на озброєння України не завадить агресії.

"І Javelin їх не зупинять. Це не та зброя, і її не настільки багато, щоби зупинити РФ. Тактично, це може відбити охоту здійснювати на якомусь напрямку танкові атаки. Та аж ніяк не стратегічно", - додав він.

За його словами, в Україні в цей час почнеться нестабільний період виборчої кампанії.

"Популісти різного ґатунку почнуть вішати на вуха локшину та розхитувати ситуацію зсередини. І це доволі сприятливий момент, щоб іти на якісь дії, піднімаючи ставки, та висуваючи услід певні ви", - вважає Тука.

Новини Після Олімпіади почалася найкривавіша війна

Він звернув увагу, що з початку війни Росія здійснює провокації і за межами Донбасу, зокрема, за допомогою політико-інформаційних вкидань.

"Ми спостерігаємо загострення провокативних дій з боку Росії на всіх фронтах – і це триватиме до тих пір, поки Росію не дотиснуть. А це можна зробити, як на мене, лише шляхом посилення санкцій. На жаль, нинішній санкційний режим не надто дієвий, тож Росії відверто начхати на нього", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МЗС Росії вказав на загострення ситуації на Донбасі.