"У Путіна будуть розв'язані руки": Тука розповів, коли чекати загострення на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі можна очікувати в серпні-вересні, коли в Росії закінчиться чемпіонат світу з футболу.
У цьому впевнений перший заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає "Новое время".
За його словами, під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську Росія відкинула пропозицію дотримуватися перемир'я на Донбасі.
"Ще наприкінці минулого року ми говорили міністерству, що в серпні-вересні слід очікувати на загострення. Бо тоді в Росії якраз завершиться Чемпіонат світу з футболу, тож в Путіна будуть розв’язані руки", - зазначив він.
Чиновник висловив упевненість, що американська зброя, яке надійшло на озброєння України не завадить агресії.
"І Javelin їх не зупинять. Це не та зброя, і її не настільки багато, щоби зупинити РФ. Тактично, це може відбити охоту здійснювати на якомусь напрямку танкові атаки. Та аж ніяк не стратегічно", - додав він.
За його словами, в Україні в цей час почнеться нестабільний період виборчої кампанії.
"Популісти різного ґатунку почнуть вішати на вуха локшину та розхитувати ситуацію зсередини. І це доволі сприятливий момент, щоб іти на якісь дії, піднімаючи ставки, та висуваючи услід певні ви", - вважає Тука.
Він звернув увагу, що з початку війни Росія здійснює провокації і за межами Донбасу, зокрема, за допомогою політико-інформаційних вкидань.
"Ми спостерігаємо загострення провокативних дій з боку Росії на всіх фронтах – і це триватиме до тих пір, поки Росію не дотиснуть. А це можна зробити, як на мене, лише шляхом посилення санкцій. На жаль, нинішній санкційний режим не надто дієвий, тож Росії відверто начхати на нього", - зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МЗС Росії вказав на загострення ситуації на Донбасі.
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