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У ПЦУ порадили українцям, як вибирати президента України

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Синод новоствореної Православної церкви України закликав, голосуючи на виборах, зважати, що українці обирають верховного головнокомандувача.

Про це йдеться у зверненні священного Синоду з приводу виборів президента, повідомляє УП. В ПЦУ закликали ознайомитися із програмами кандидатів, щоби "у день голосування, 31 березня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та зробити відповідальний, усвідомлений вибір".

Православна церква

Православна церква

Волинь Online

"Україна вже понад п’ять років вимушена оборонятися від широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Тож в умовах нав’язаної агресором нашому народу війни під час голосування слід особливо враховувати, що президент є Верховним головнокомандувачем. Тому від нашого вибору залежить також наближення перемоги над агресором та досягнення не капітуляції перед ворогом, до якої, говорячи про мир, фактично закликають частина політиків, а справжнього справедливого миру", – йдеться у зверненні.

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Синод також просить не продавати свій голос "ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі обіцянки".

"Наше спільне завдання – зберегти державність, незалежність і єдність України. Тож оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед главою держави завданнями", – йдеться у заяві.

Синод відбувався 4 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія планує витратити на друк бюлетенів для прийдешніх виборів президента України понад 166 мільйонів гривень.

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Выборы Президента
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Кіщис Виталий
Кіщис Виталий
Все верно! Как главнокомандующий можен становится на колени перед агрессором? А ваЗЕктаминовый предлагает стать.
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