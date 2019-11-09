У проєкті бюджету-2020 немає змін, за які голосували люди – Тимошенко

Проєкт бюджету на наступний рік розроблений за лекалами старої влади. Він не відповідає очікуванням українців та прямим завданням президента. Але можливості зробити документ таким, що дасть старт обіцяному завершенню епохи бідності, є. Головне знати, що і як робити.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Люди чекають від політики на наступний рік докорінних змін. Цей бюджет зроблений по-старому. Є деякі зрушення, але вони мінімальні, лише косметичні", – зауважила лідер "Батьківщини" та запропонувала кілька кроків, які дозволять більшості укранців відчути зміни.

На думку Юлії Тимошенко, Кабінет міністрів при розробці бюджету-2020 не врахував усі можливості збільшити його дохідну частину, а відповідно і підвищити соціальні стандарти.

"Якщо минулого року прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 49%, то у бюджеті на 2020 рік закладається 45%. Тобто мінімальний рівень, від якого рахуються всі соціальні стандарти, падає ще нижче. Тому нам треба негайно робити висновки та змінювати структуру бюджету", – наголосила політик.

Пріоритетом у наповненні держбюджету, впевнена лідер "Батьківщини", має стати розв’язання проблем на митниці, від якої лише за останні місяці було недоотримано 36 мільярдів гривень.

"Усім відомо, що на нашій митниці просто діра і держава втрачає неймовірні гроші, які навіть важко порахувати. МВФ та Світовий банк запевняють, що у нас в тіні знаходиться 49% економіки, у тому числі, це митниця", – зазначила Юлія Тимошенко.

Друга нагальна проблема, вирішення якої дозволить вивільнити кошти, котрих державі вистачить на подвоєння пенсій – перегляд зовнішніх боргів держави. Замість початку реальних переговорів щодо реструктуризації державних зобов’язань, уряд за останні місяці збільшив запозичення на понад 160 мільярдів гривень.

"Борги треба реструктурувати так, щоб і держава не втратила авторитет у світі, і щоб ми як країна не платили гроші, що дорівнюють річному Пенсійному фонду, і не руйнували своє життя", – зауважила лідер "Батьківщини".

Запровадження обов’язкового медичного страхування, впевнена Юлія Тимошенко, дозволить суттєво збільшити видатки на охорону здоров’я та зарплати медикам.

"Нам треба не суддям платити по 300 тис. грн в місяць, а лікарям та вчителям, аби через два-три роки ми просто не залишилися без спеціалістів освіти та медицини", – наголосила Голова фракції.

Лідер "Батьківщини" також запропонувала у планах на 2020 рік збільшити видатки на місцеві бюджети задля розвитку громад.

"Мери міст після такого бюджету знаходяться на межі вибуху і вони зараз говорять про те, що їм на наступний рік урізали можливість жити громадам. Але ми ж так з вами жити не можемо і тарифи ми не можемо залишити такі, які у нас були останні п’ять років", – додала Юлія Тимошенко.

Політик вважає, що сьогодні Україна не має часу на "критику заради критики". Натомість, усім урядовцям треба об’єднатися і виправити проєкт бюджету, зробивши його таким, що забезпечить покращення життя кожного українця.

Юлія Тимошенко передала міністрові фінансів "Новий курс" – розроблену кращими фахівцями програму всеосяжних перетворень – і запропонувала допомогу своєї команди в роботі над кошторисом в інтересах громадян.

"Я б хотіла, аби ми розібралися в проблемах цього бюджету і визначили, як нам встигнути вийти на той шлях, який може дати реальні, суттєві й відчутні для людей зміни", – підсумувала Голова партії.

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