"Не приховує, на чиєму він боці": в "ПриватБанку" різко розкритикували Дубінського

Незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Роман Сульжик розкритикував нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, заявивши, що той нібито зловтішався через інформацію про невтішний стан здоров'я глави банку Петра Крумханзла.

Сульжик підкреслив, що інфаркту у Крумханзла, про який зокрема заявляв нардеп від "СН", не було. Відповідний пост у Facebook член наглядової ради опублікував у понеділок, 25 листопада.

"Пан Дубинський не приховує, на чиєму він боці – у своєму пості він радіє тому, що тости, які він нібито почув у компанії колишніх керівників Привату, бажаючи щоб Петро, "представник Waffen-SS", "покинув Україну в будь-якому стані" , збуваються", – написав Сульжик.

Олександр Дубінський Скріншот із відео

"По-перше, не дочекаєтеся! По-друге, мені цікаво, це нормально, що глава банківського підкомітету у Верховній Раді дозволяє собі подібну зловтіху? Чи гідний чоловік, у якого геть відсутні базові етика та порядність, займати такий важливий пост у країні?" – продовжив він.

Сульжик також поцікавився, що думають із цього приводу голова фракції "Слуга народу" та президент Володимир Зеленський, який, за його словами, дзвонив і щиро хвилювався про здоров'я Петра і пропонував будь-яку можливу допомогу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Дубінський повідомив, що від початку 2019 року зарплати та премії в "Ощадбанку" виросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основному, за рахунок винагороди топ-менеджменту.

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