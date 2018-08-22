У причетності до нападу на Гандзюк підозрюють шістьох осіб - Князєв

Двом підозрюваним у причетності до нападу на активісту Катерину Гандзюк суд має обрати запобіжний захід 22 серпня, повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв.Національна поліція України заявляє, що у причетності до нападу на радницю мера Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк підозрюються шестеро осіб. Про це журналістам повідомив голова Нацполіціі Сергій Князєв у середу, 22 серпня, інформує агентство "Українські новини". Князєв при цьому уточнив, що саме в цей день двом підозрюваним суд обиратиме запобіжний захід.

Як повідомлялося, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк невідомий зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. Наступного дня постраждалу літаком доправили на лікування до Києва.

На початку серпня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідство у справі замаху на вбивство Гандзюк передано до СБУ. Як повідомлялося, 3 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку. 17 серпня Нацполіція спільно зі Службою безпеки України затримали ще двох підозрюваних. Тоді директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко розповів, що серед двох затриманих є чоловік, який був зафіксований камерами спостереження в момент купівлі сірчаної кислоти. Згодом українські правоохоронці заявили про затримання ще кількох осіб, підозрюваних слідством у скоєнні замаху. 20 серпня поліція повідомила про загалом п'ятьох підозрюваних у справі.