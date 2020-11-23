У прем'єра Казахстану підтвердили проблеми з ПЛР-тестами Криклія

Прем'єр-міністр Казахстану Аскар Мамін не зустрівся з міністром інфраструктури України Владиславом Кріклієм через прострочені ПЛР-довідки членів української делегації.

Про це повідомив Sputnik Казахстан з посиланням на пресслужбу уряду республіки. До цього в ЗМІ повідомляли про нібито фальшиві тести учасників української делегації.

"В рамках візиту до Казахстану міністра інфраструктури України Владислава Криклія 12 листопада підписано меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між Міністерством індустрії і інфраструктурного розвитку Казахстану і Міністерством інфраструктури України", – сказано в повідомленні.

З українською делегацією зустрівся заступник прем'єр-міністра Казахстану Роман Скляр.

При цьому казахстанська сторона висловила готовність у організації зустрічі глави уряду республіки і міністра інфраструктури України Криклія.

"Однак у зв'язку з простроченими (понад п'ять днів) ПЛР-довідками членів української делегації зустріч прем'єр-міністра РК Аскара Маміна з Владиславом Кріклієм не відбулася", – повідомили в пресслужбі.

В умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення безпеки учасників зустрічі, слід дотримуватися низки санітарних правил і умов, в тому числі наявність довідки про обстеження на COVID-19 методом ПЛР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада міністра інфраструктури Владислава Криклія і посла України в Казахстані Петра Врублевського нібито не допустили на зустріч з прем'єр-міністром Республіки Аскаром Маміним через фальшиві тести на COVID-19.