Зеленський таємно зустрівся з людиною Путіна? Навіщо президент полетів до Оману і що обговорював

Президент України Володимир Зеленський відпочивав у розкішному готелі на березі Оману. Саме ця новина просто підірвала всі українські ЗМІ 5 січня. Адже, крім скандалу, Зеленський ще й не зміг вчасно відреагувати на катастрофу з українським літаком Boeing.

У цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати і на те, що президент України провів на березі арабської країни переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.

Що насправді робив Зеленський у перші дні 2020 року і як це відіб'ється на Україні – з'ясовував OBOZREVATEL.

Російський слід?

Поїздка Володимира Зеленського була дуже дивною. Відразу з кількох причин:

Оман досить далеко від України і не є популярним курортом. Летіти тільки в один бік туди щонайменше 7 годин із пересадкою. До того ж ця країна неспокійна і нестабільна.

Якщо взяти до уваги офіційну версію, мовляв, візит є державним, то виникає ще більше питань. Чому Зеленський летів із родиною і власним коштом? Чому не було жодних анонсів, а місцева преса мовчала про це? Які інтереси України в Омані і чому візит відбувся у перших числах 2020 року в такій секретності?

Хто конкретно входив до складу делегації, крім помічника президента Андрія Єрмака?

Скільки приблизно триває переліт із Києва до Оману Tickets.Ua

Питань насправді можна скласти ще більше, а ось відповідей не так і багато, якби не одне "але" – російський літак, який також перебував у ті дні в столиці Маскаті.

Орієнтовно 6 січня журналісти помітили дуже цікаву деталь. До Оману прилетів приватний літак Bombardier із номером 9H-VJN, яким користується народний депутат, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Борт прилетів до країни саме в ті дні, коли там перебував і український лідер.

Виходячи з відкритих даних flightradar24, інший літак бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN прибуває в Оман із Москви (посадка о 00:16 GST, 8 січня). Через 12 годин літак Віктора Медведчука вилітає з Маската просто до Москви.

Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN зі свого боку відвозить Зеленського до Києва (виліт з Оману о 21:03 GST, 8 січня. З моменту катастрофи МАУ минуло близько 18 годин).

Літак Медведчука летить в Оман Роман Сініцин

Дуже цікава низка подій. І досить несподівано, що одночасно у столицю (нагадаємо, що для українських і російських інтересів це не ключова держава) прилітають приватні літаки. У мережі вже з'явилася ціла низка припущень із цього приводу.

Одна з найреальніших і найцікавіших версій – на зустріч із Володимиром Зеленським прилетіла делегація з Москви за посередництва Віктора Медведчука. Очолював Кремлівську команду помічник Путіна Владислав Сурков, який курирує у Кремлі український вектор і псевдореспубліки "Л/ДНР".

Що могли обговорювати на зустрічі

Як розповіли OBOZREVATEL на умовах анонімності працівники силових органів, спецслужби всіх країн стежать за вищими чиновниками або політиками, які приїздять на територію держави.

"Стежать за всіма, оскільки це робота спецслужб, бути в курсі, навіщо політики третіх країн приїздять на їхню територію. В цьому немає нічого поганого, і це не такий вже секрет. Як я розумію, Оман це та країна, яка не так сильно контролюється американськими спецслужбами, саме тому зустріч могла бути вигідна в першу чергу росіянам.

Для них питання безпеки для переговорів було дуже важливим, і, до речі, Москва має там постійне посольство, а Київ ні", – наголосив співрозмовник. До слова, відстань від посольства РФ до готелю, де перебував Зеленський, можна подолати за 25 хвилин на автомобілі.

Відстань між посольством і готелем Скріншот

Директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін вважає, що зустріч могла бути саме із Сурковим, оскільки він відповідає за український вектор у Кремлі.

"Могли обговорювати "особливий статус" Донбасу, проведення місцевих виборів та інтеграцію "нового" Донбасу на умовах Москви вже цього літа. Фото Зеленського могли злити російські спецслужби для посилення тиску, щоб був поступливішим", – резюмував Амелін.

Також експерт припускає, що український літак МАУ в Тегерані могли збити спеціально, щоб підвищити ставки у переговорах із Зеленським. Але перевірити і повірити в це, звісно, досить складно.

Ще одна цікава деталь. У мережі обговорюють фото Зеленського у місцевому готелі. І стосовно цього є дві різні версії.

Перша – у мережу злили свої ж, із Офісу президента. Наприклад, журналіст Іван Жеведь запевняє, що рука на фотографії може належати першому помічнику Сергію Шефіру. Тому кадр робили спеціально і свідомо, тому він так оперативно потрапив до рук потрібного ЗМІ. Детально версію можна вивчити тут.

Порівняння браслетів Шефіра та фото Іван Жеведь

Друга – фото зробили спецслужби Росії для тиску на Зеленського. Головний плюс версії – поїздка у команді Зе не висвітлювалася і була приватною. Після публікації фото у ЗМІ Офіс президента в паніці почав виправдовуватися. Ситуативно знайшли політиків з Оману, все це оформили у вигляді державного візиту. Все вийшло дивно і напівтаємно, що явно не вигідно для команди президента.

Кожна з версій має право на існування і особливо не має прямого значення. Головне питання – якщо президент дійсно зустрічався із Сурковим, то до чого вони дійшли під час зустрічі. Не виключено, що говорили вони про майбутнє Донбасу.

Дивіться відео за темою:

Як зазначено вище, Владислав Сурков куратор українського питання у Кремлі. Крім Володимира Путіна, він був однією з ключових фігур під час "нормандської зустрічі" у Парижі і є поки мало не його правою рукою.

Могли обговорювати майбутні кроки України в контексті Донбасу. Сторони ще у грудні домовилися провести наступний раунд переговорів у березні-квітні 2020 року, але тільки за умови реальних рухів у питанні щодо Донбасу. Зокрема і від України. Йдеться про цілий комплекс питань – відведення озброєння, можлива амністія бойовиків, контроль за кордоном, місцеві вибори в ОРДЛО і особливий статус для Донбасу.

Певні кроки з цих питань Україні треба зробити найближчими місяцями, якщо в ОП хочуть якось рухатися щодо Донбасу. До слова, під час нещодавнього візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель, риторика стосовно Донбасу повністю повторює цю тезу – в ЄС хочуть, щоб Україна дотримувалася Мінських угод.

Путін прямо сказав, що з Меркель обговорили Україну і дійшли спільних позицій. Закон про особливий статус, на думку Путіна, "має стати безстроковим".

Зустріч Путіна і Меркель у Москві 11 січня

"Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що також відображено у Мінських угодах", – сказав він. "За обопільною думку, Мінські угоди залишаються безальтернативною основою для нормалізації ситуації на південному сході України", – заявив Путін.

Меркель же додала, що на зустрічі з президентом Росії вони говорили і про "нормандський формат". За її словами, у Парижі всі проблеми вирішити не змогли, але в результаті провели обмін полоненими і домовилися про режим припинення вогню.

Ці кроки Меркель назвала правильними. Зі свого боку Путін сказав: "Важливо, що конкретні завдання, поставлені в ході наших нещодавніх зустрічей у "нормандському форматі", втілилися у життя".

Перший результат зустрічі із Сурковим (якщо вона все ж була) можемо побачити вже найближчими тижнями. Ймовірно, саме за підсумками переговорів Офіс президента і готуватиме свої напрацювання щодо Донбасу.

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