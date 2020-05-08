У Порошенка звинуватили уряд у зриві соцзабезпечення медиків: винні мають бути покарані

Попри обіцянки, закріплені на законодавчому рівні, українські медики досі не отриимують надбавок у розмірі 300% за боротьбу з коронавірусною інфекцією. Депутатське звернення з вимогою пояснити причини відсутності соцзабезпечення медиків та покарати винних у тому, що виплати досі не здійснюються, направили урядовцям депутати "Європейської Солідарності" включно з лідером цієї політсили Петром Порошенком.

У адресованому прем’єр-міністру Денису Шмигалю та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову зверненні народні депутати вимагають негайно вжити необхідних заходів для здійснення передбачених законом виплат. Винуватці затримки виплат на всіх рівнях мають бути притягнуті до відповідальності.

"Уже другий місяць триває фактичне ігнорування приписів законодавства щодо належного соціального забезпечення медичних працівників, задіяних у ліквідації епідемії та лікуванні хворих на COVID-19. Ця ситуація зумовлює акції протесту з боку медпрацівників, кількість та розмах яких наростає. Неефективні дії з боку органів виконавчої влади лише загострюють соціальну напругу в суспільстві, а медики залишаються незахищеними і соціально вразливими. Все це негативно позначається на спроможності медичної галузі ефективно протидіяти поширенню пандемії, підриває авторитет державної влади, поширює зневіру в суспільстві", – йдеться у зверненні.

Нардепи також вимагають оприлюднення інформації щодо здійснених бюджетних виплат.

"Водночас, як стало відомо, МОЗ направило відповідні листи до голів обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували, у розрізі кожного медичного закладу та медичних працівників, які бюджетні суми і як саме були виплачені. Вимагаємо оприлюднення отриманої інформації, і вжиття невідкладних заходів для негайного виправлення ситуації з невиконанням прийнятих парламентом України законів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної хвороби", – наполягають у "Європейській Солідарності".

Підписанти звернення вимагають терміново виконати вимоги закондавства і вжити заходів задля підвищення соціального захисту медиків, задіяних у ліквідації епідемії.

"У зв’язку з гостротою соціальної проблеми, що виникла, а також керуючись статтею 16 Закону України "Про статус народного депутата України", вимагаємо невідкладно вжити всіх передбачених законодавством України заходів щодо забезпечення раціонального, ефективного та цільового використання бюджетних коштів, призначених для протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та підвищення рівня соціального захисту медичних працівників, задіяних у ліквідації епідемії та лікуванням хворих на COVID-19", – зазначають депутати.

У зверненні "Європейська Солідарність" також просить поінформувати про те, як виконавча влада використовує багатомільярдні суми, виділені парламентом для боротьби з епідемією. Нардепи вимагають від урядовців прозвітувати про кількість коштів на казначейському рахунку, призначених для протидії поширенню коронавірусної хвороби, про здійснення виплат медичним працівникам; про кількість коштів, направлених з Державного бюджету закладам охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою і про те, як і в яких обсягах вони були виплачені; виконання закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою, вимог стосовно здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам згідно з чинним законодавством.

Також від виконавчої влади підписанти звернення вимагають повідомити про те, які заходи вживаються для встановлення осіб, винних у порушенні бюджетної дисципліни, розтраті та іншому нецільовому використанні бюджетних коштів, що призвели до невиплат відповідних коштів працівникам закладів охорони здоров’я, та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко неодноразово наполягав на негайному ухваленні закону про страхування медиків. Депутати від "Європейської Солідарності" зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає страхові виплати для медиків на випадок захворювання на COVID-19, а також фінансову допомогу родинам тих медичних працівників, які померли через коронавірус.

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