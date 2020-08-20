У Порошенка звернулися до Зеленського через вимогу Росії про вибори на Донбасі.

Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які Росія пропонує ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки.

Свою вимогу політикиня оприлюднила у Facebook. Крім того, вона зажадала від Зеленського підтвердити чи спростувати згоду голови української делегації Леоніда Кравчука звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови.

Зазначимо, раніше ЗМІ оприлюднили проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни. Головна їх вимога – скасувати постанову, яка не дозволяє проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

"Відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. Крім того, нав’язані Росією умови, на які ніби-то погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого "особливого статусу" на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого "прямого діалогу" між українською владою та керованими з Москви терористами", – написала депутатка.

Вона наголосила: виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України. Особливо цинічним, на її переконання, виглядає процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна відзначає 29 річницю української незалежності.

"Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного президента Зеленського", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі були узгоджені 20 ділянок розмінування і чотири нових ділянки розведення сил і засобів.

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