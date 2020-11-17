У Порошенка звернулися до НАБУ через розкрадання коронавірусного фонду

Депутати з фракції "Європейська солідарність" звернулися до Національного антикорупційного бюро України щодо нецільового використання урядовцями та посадовими особами коштів коронавірусного фонду.

Про це на брифінгу, який транслювався у Facebook, повідомили народні депутати Софія Федина і Володимир Ар’єв. Політики оголосили, що спрямували повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

За словами Федини, в той час коли катастрофічно зростає кількість хворих щодня, критично не вистачає засобів лікування, медикаментів, апаратури і ліжко-місць, кошти з коронавірусного фонду витрачаються не на медичні потреби.

"Також маємо заяву наших закордонних партнерів щодо коштів, які нам надав на боротьбу з коронавірусом Європейський Союз, які теж були у ковідному фонді, і у яких виникають питання – куди ці кошти пішли", – наголосила депутатка.

На переконання представників "ЄС", розпорядником бюджетних коштів – службовими особами Кабінету міністрів України було здійснене нецільове використання бюджетних коштів та здійснено видатки з бюджету без встановлених бюджетних призначень і всупереч закону "Про державний бюджет 2020 року".

"Це свідчить про те, що в діях окремих службових осіб Кабінету міністрів України є ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 210 Кримінального кодексу України", – наголосила Софія Федина.

"Ми просимо НАБУ внести відомості про вчинення службовими особами Кабінету міністрів кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 210 ККУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування", – повідомила депутатка.

Зі свого боку, Володимир Ар’єв нагадав, що кілька днів тому колишній міністр фінансів, ексрадник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив про масштабні розкрадання коштів і нецільове використання у розмірі від 36 до 40% коштів від тих, які виділялися на будівництво і реконструкцію доріг.

"Є абсолютно конкретні приклади. Наприклад, було виділено 12 мільярдів гривень на будівництво 30 кілометрів дороги Дніпро – Решетилівка. Це ціна, яка в 4 рази перевищує європейські ціни на будівництво доріг. При попередній владі такі суми на будівництво нової дороги використовувалися на ділянці довжиною понад 80 кілометрів", – зауважив депутат.

За його словами, переможець тендеру має відношення до картелю, про який говорив ексміністр фінансів Уманський.

"Загалом існує схема, по якій Кабінет міністрів України виділяє кошти, щоб освоювати їх на будівництво доріг лише Національній асоціації доріг України і тим, хто до неї входить. Інші, хто туди не входять, не мають жодної можливості взагалі брати участь в тендерах. Тобто відбувається "розпил" між своїми", – сказав Ар’єв.

Він підкреслив: "На дороги витрачено 20 мільярдів, а на закупку апаратів ШВЛ витрачено лише 40 мільйонів гривень. Не закуповувалися в достатній кількості кисневі концентратори, не виділилися кошти взагалі, щоб підготувати приймальні відділення".

"Європейська солідарність" зараз вимагає він НАБУ відкрити кримінальне провадження і розслідувати, яким чином виділялися кошти, яким чином розподілялися і яким чином витрачалися. І я думаю, що корупції там буде більш, ніж достатньо", – резюмував Ар’єв.