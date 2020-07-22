У Порошенка зажадали звільнення ветерана АТО, затриманого через інцидент з нардепом Волошиним

Партія "Європейська солідарність" зажадала негайного звільнення ветерана українсько-російської війни та громадського активіста Олександра Погребиського, якого затримали 21 липня через інцидент із депутатом "ОПЗЖ" Олегом Волошиним.

Заява "ЄС" була опублікована на сайті політсили. Нардепи нагадали, що Волошин своїми зневажливими заявами про суверенітет України спровокував негативну реакцію ветеранів, які ризикували власними життями заради незалежності та свободи країни.

Народні депутати заявили, що підстав затримувати Погребиського у поліції не було, оскільки він не обливав Волошина зеленкою, а тільки був присутній на акції протесту.

"Обливання зеленкою – звичайно, не наш метод політичної боротьби. Природно, що й Олександр Погребиський нікого зеленкою не обливав. Він був лише присутнім на акції протесту проти дій представників "п’ятої колони". Поліція не мала підстав його затримувати. Це ще один приклад вибіркового правосуддя, коли правоохоронні органи демонструють м’язи і переслідують патріотів та ветеранів, в той час як "п’ята колона" в Україні діє нахабно та безкарно при повному потуранні з боку влади, яка крізь пальці спозирає за антидержавною діяльністю проросійських сил", – зазначено у повідомленні.

У "Європейській солідарності" зазначили, що затримання Погребиського – це продовження політики влади з очорнення ветеранського руху.

"Ми вимагаємо негайного звільнення Олександра Погребиського. Правоохоронні органи мають натомість нарешті звернути увагу на розгнуздану і знахабнілу поведінку реваншистів, що й провокує реакцію тих, хто не шкодував і не пошкодує життя і здоров’я заради України", – підсумували у "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня народний депутат від фракції ОПЗЖ Олег Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради, заявив про відсутність у України суверенітету. 21 липня його облили зеленкою біля входу до Верховної Ради. За напад на Волошина затримали ветерана АТО Олександра Погребиського. Волошин накинувся на затриманого Погребиського і вдарив його в обличчя.