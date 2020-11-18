У Порошенка зажадали зібрати Раду для врегулювання питання ФОПів та е-декларування

У партії "Європейська солідарність" вимагають терміново провести позачергове засідання Верховної Ради і врегулювати питання ФОПів та антикорупційного законодавства.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала співголова фракції Ірина Геращенко. Вона висловила сподівання, що може розраховувати на підтримку колег з інших фракцій.

"Європейська солідарність" вимагає проведення позачергової сесії з вичерпним переліком питань: вирішення проблем ФОП і закони, що стосуються е-декларування, конституційної кризи. Сподіваємося, нам видадуть підписні листи і колеги з інших фракцій підтримають цей порядок денний. Справедливо, якщо в цей день поставимо й питання звільнення Гетьманцева з посади керівника комітету. Відповідні постанови зареєстровані, ми їх підписали. Ми навіть готові зібратися на цю сесію у вихідний день. Попри карантин", – написала Геращенко.

Нардепка зауважила, що у президента Володимира Зеленського та у його монобільшості бракує політичної волі для повернення антикорупційних норм.

"Три тижні тому в ефірі телеканалу він грозив КС і ВР розпуском, розгоном, карами небесними, і потім десь скукожився і зник. У Верховній Раді створили робочі групи по напрацюванню нових законів по е-декларуванню, хоч 15 законопроектів вже зареєстровано – бери і приймай, який найбільш адекватний. Так само і з ФОП – проблему заговорили, людей кинули, але створили чергову робочу групу", – зауважила співголова фракції.

"Зелений шалений принтер зламався і нічого здравого не продукує. Питання виключно в політичній волі, і не потрібно чекати грудня, МВФ, кінця світу, аби допомогти малому бізнесу чи повернути відповідальність за недостовірне декларування", – резюмувала Геращенко.