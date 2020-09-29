У Порошенка зажадали відкрити проти Фокіна справу про держзраду

Партія п'ятого президента України Петра Порошенко "Європейська Солідарність" звернулася в Службу безпеки України та Державне бюро розслідувань із вимогою відкрити кримінальне провадження проти першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна у справі про держзраду.

Про це у Facebook заявила народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, наголосивши, що він "відверто працює на країну-агресора, а не мирне врегулювання".

"З подивом читаю заяви слуг, що, мовляв, бздури Фокіна – це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни", – зауважила нардепка.

Вона задалася питанням, як українські дипломати на всіх світових майданчиках мають доводити факт російської присутності в країні, якщо "переговорники її не помічають".

Геращенко зауважила, що президент України Володимир Зеленський досі не відреагував на відповідну позицію Фокіна, з чого зробила висновок, що глава держави з нею погоджується. Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував, але лише у Facebook, а цього недостатньо.

"Силові і спеціальні стуктури, якщо вони ще існують в країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів – це зрада", – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, відповідний резонанс серед українських депутатів викликала заява Фокіна про те, що він "не бачить" війни між Україною та Росією.

"Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

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