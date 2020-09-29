У Порошенка зажадали відкрити проти Фокіна справу про держзраду

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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  • Ірина Геращенко заявила, що Фокін "працює на країну-агресора, а не мирне врегулювання"

  • Вона висловила думку, що президент України підтримує позицію Фокіна, оскільки ніяк на неї не відреагував

  • Також Геращенко висловила думку, що антиукраїнські висловлювання Фокіна – це офіційна позиція влади

'ЄС' вимагає відкрити кримінальне провадження проти Фокіна. Фото: Гордон

Партія п'ятого президента України Петра Порошенко "Європейська Солідарність" звернулася в Службу безпеки України та Державне бюро розслідувань із вимогою відкрити кримінальне провадження проти першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна у справі про держзраду.

Про це у Facebook заявила народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, наголосивши, що він "відверто працює на країну-агресора, а не мирне врегулювання".

"З подивом читаю заяви слуг, що, мовляв, бздури Фокіна це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни", – зауважила нардепка.

Вона задалася питанням, як українські дипломати на всіх світових майданчиках мають доводити факт російської присутності в країні, якщо "переговорники її не помічають".

Геращенко зауважила, що президент України Володимир Зеленський досі не відреагував на відповідну позицію Фокіна, з чого зробила висновок, що глава держави з нею погоджується. Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував, але лише у Facebook, а цього недостатньо.

"Силові і спеціальні стуктури, якщо вони ще існують в країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів – це зрада", – наголосила Геращенко.

У Порошенка зажадали відкрити проти Фокіна справу про держзраду

Нагадаємо, відповідний резонанс серед українських депутатів викликала заява Фокіна про те, що він "не бачить" війни між Україною та Росією.

"Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тристороння контактна групаПартія "Європейська солідарність"Вітольд ФокінІрина ГеращенкоПетро Порошенко