У Порошенка зажадали від влади виділення коштів для подолання наслідків негоди в Україні

Фракція "Європейська солідарність" звернулася до уряду із вимогою негайно провести позачергове засідання та виділити з резервного фонду бюджету кошти для подолання наслідків стихійного лиха у західних областях України.

Про це повідомили у пресслужбі політсили. Політики зазначили, що влада демонструє злочинну недбалість, ігноруючи стихійне лихо, яке зачепило десятки тисяч наших співгромадян. Досі не виділені кошти для боротьби з масштабними повенями, які загрожують всьому регіону.

У "ЄС" нагадали, що на початку весни Верховна Рада виділила понад 64 мільярди гривень для боротьби з коронавірусною хворобою, однак за три місяці влада використала лише 1% від цієї суми. Натомість, в розпал епідемії вони виділяють десятки мільярдів з фонду протидії коронавірусу начебто "на ремонт доріг".

"Фракція партії "Європейська солідарність" вимагає терміново виділити з резервного фонду бюджету кошти для протидії стихійному лиху у західних областях, ліквідації наслідків повені та надання допомоги громадянам, що потерпіли від стихії. Крім того, кошти, які влада безпідставно вилучила з фонду боротьби COVID-19 та передала на "ремонт доріг", мають бути негайно спрямовані у місцеві бюджети для швидкої і ефективної боротьби з повенями", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, переважно на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева й частково зруйнувалася дамба. Рятувальники відкачали вже близько п'яти тис. кубометрів води.

Нагадаємо, через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки, введені надзвичайні заходи безпеки. Рівень води в річках піднявся до 2 метрів, розмито дороги, підтоплено мости й частково зруйновано дамбу. Рятувальники й поліцейські проводять евакуацію людей, а також доставляють воду і їжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті потужні зливи викликали локальні потопи. Дощі з градом призвели до підтоплення понад 40 домогосподарств і руйнування 4 мостових переходів.