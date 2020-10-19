У Порошенка заявили, що заборона книги про "Справу Стуса" повертає Україну у часи сталінських репресій

Рішення Дарницького районного суду про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" через згадування в ній народного депутата від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука є прямим доказом сценарію повернення України в орбіту "руського міра", який реалізує діюча влада України.

З такою заявою виступили у партії "Європейська солідарність". Там зауважили, що рішення суду запроваджує в незалежній Україні класичну цензуру, притаманну для відсталих тоталітарних країн, та перекреслює усякі перспективи побудови в Україні вільного демократичного суспільства.

"Повзучий реванш "п’ятої колони" Кремля вже дійшов до заборони історичної правди щодо репресій тоталітарного режиму проти видатного діяча української національно-визвольної боротьби", – сказано у заяві.

У "Євросолідарності" наголосили, що кожен політик має нести відповідальність за власні дії, а заборона поширювати історичну книгу з достовірними даними, на переконання партії, повертає нашу державу в часи сталінських репресій, коли все українське знищувалося.

"Європейська солідарність" вважає подібне "правосуддя" неприпустимим і закликає всі політичні сили, які беруть участь у виборчому процесі, надати публічну оцінку таким діям ОПЗЖ", – зазначили у політсилі.

Нагадаємо, книга Кіпіані "Справа Василя Стуса" вийшла у друк у травні 2019 року, а вже у вересні Медведчук заявив, що вимагатиме через суд заборонити її розповсюдження. На думку позивача, у дев'ятьох епізодах видання містяться висловлювання, які не відповідають дійсності та принижують честь і гідність політика. Саме через це він вимагав заборонити розповсюдження книги "у будь-який спосіб на будь-якій території".

У цих епізодах Кіпіані розповідав про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року. Тоді поета засудили до 10 років примусових робіт та п'яти років заслання. Стус помер 4 вересня 1985 року в карцері після оголошеного ним голодування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режисер Роман Бровко розповів, що через певні юридичні моменти із фільму "Заборонений" про українського поета-дисидента Василя Стуса вирізали сцену його розмови з адвокатом Віктором Медведчуком.