У Порошенка заявили, що влада через ПриватБанк перешкоджає проведенню виборчої кампанії 'ЄС'

У партії "Європейська солідарність" звинуватили владу у перешкоджанні веденню виборчої кампанії перед місцевими виборами.

У повідомленні пресслужби політсили сказано, що нібито за вказівкою влади ПриватБанк незаконно заблокував кошти, виділені партією на ведення виборчої кампанії.

5 жовтня з центрального рахунку "Європейської солідарності", яка сказано у повідомленні, було здійснено перерахунок коштів на рахунки регіональних партійних структур.

"Але без жодних підстав вони були заблоковані працівниками ПриватБанку. Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй ПриватБанку повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні", – зазначили у "ЄС".

У партії також наголосили, що чітко виконують вимоги законодавства щодо фінансування політичних партій та використовують кошти, які пройшли перевірку в НАЗК і були отримані в якості компенсації після парламентських виборів 2019 року.

"Саме НАЗК має виключне право перевіряти прозорість партійного фінансування. Тому розцінюємо грубе втручання ПриватБанку у виборчий процес як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі з опозицією", – сказано у заяві.

Так, у "Європейській солідарності" зажадали від президента Володимира Зеленського "припинити перетворювати вибори на фарс та використовувати банківську систему як інструмент у боротьбі з опозицією".

"Ми вимагаємо від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України зупинити цей злочин і провести розслідування щодо свідомого перешкоджання працівниками ПрибатБанку ведення виборчого процесу в Україні. Відповідні матеріали щодо грубого порушення владою України виборчого законодавства ми надаємо міжнародним організаціям та спостерігачам, які працюють в Україні", – сказали у політсилі.