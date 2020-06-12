У Порошенка заявили про незаконне стеження й зажадали пояснень від влади

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що за п’ятим президентом лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.

Про це він повідомив на брифінгу, оприлюднивши фотографії автівок із номерними знаками, яких не існує в базі, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого президента, передає пресслужба "ЄС".

Герасимов наголосив, що "Європейська солідарність" вимагає від президента Володимира Зеленського відповіді на питання, хто і з якою метою санкціонує незаконні стеження за лідером партії.

У Порошенка заявили про незаконне стеження

"Учора неподалік від його дому було зафіксовано невідомі автомобілі марки Toyota й Volkswagen та мікроавтобус Volkswagen, у яких перебували невідомі люди, котрі відмовилися представитися, назвати себе. А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких у природі не існує. І в базі їх немає. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття, і підтверджує той факт, що за Петром Порошенко ведеться незаконне стеження", – зазначив Герасимов.

Він зауважив, що порушення закону стосовно лідера "Європейської солідарності" стали системними.

"І порушення політично вмотивованих справ правоохоронними органами, і незаконні спроби вручення підозр, які ви бачили цього тижня, і незаконне стеження, про яке ми зараз говоримо. І незаконне прослуховування телефонів лідерів опозиції", – констатував Герасимов.

"Ми звертаємося до Зеленського, який, як ми всі почули із заяв його соратників, зосередив у себе абсолютну владу в країні: хто веде це незаконне стеження? Бо всі розуміють, що центр незаконного стеження, незаконного прослуховування телефонів лідерів опозиції, та й пульт від усього цього – на вулиці Банковій, де розташований кабінет Зеленського", – переконаний Герасимов.

Він також наголосив, що питання незаконної діяльності силовиків набагато ширше, аніж лише переслідування Порошенка.

"Подивіться, що коїться. Позавчора – незаконна спроба вручати підозру п’ятому президентові України. Після того ви всі бачили вручення підозри патріоту України Стерненку. Ви бачите, що робиться у справі Шеремета, ви бачили незаконне спостереження так само за Національним музеєм Гончара і його керівництвом. Ви бачили обшуки сьогодні вранці в міністра інфраструктури Омеляна. Виникає дуже стійка думка, що всі, хто критикує владу, сьогодні отримують миттєву реакцію правоохоронних органів", – зазначає Герасимов.

Нардеп зажадав від Зеленського відповісти на три питання: хто дав наказ про незаконне стеження за Порошенком, хто веде це незаконне стеження й кого ще з лідерів опозиції – з тих, хто сьогодні справедливо критикує владу, – також незаконно "ведуть" і незаконно прослуховують.

У Порошенка заявили про незаконне стеження eurosolidarity.org

У Порошенка заявили про незаконне стеження eurosolidarity.org

У Порошенка заявили про незаконне стеження eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не ворогувати один із одним, а разом виступити на захист України.

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