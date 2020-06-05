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5 червня • оновлено в 18:18
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У Порошенка заявили про готовність висунути Кличка кандидатом у мери Києва

1.9т
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Партія "Європейська солідарність" заявила, що готова висунути чинного мера Києва Віталія Кличка кандидатом на майбутніх виборах київського міського голови.

Про це сказано у зверненні партії до Кличка, передає пресслужба політсили. У партії нагадали, що на попередніх виборах Київського міського голови в 2015 році також підтримали Кличка.

"Європейська солідарність" готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити вас на чолі списку "Європейської солідарності" на виборах до Київради", – сказано в зверненні.

У Порошенка заявили про готовність висунути Кличка кандидатом у мери Києва

У політсилі заявили, що останні опитування громадської думки свідчать, що "Європейська солідарність" лідирує серед політичних партій, а Кличко – серед претендентів на посаду київського міського голови.

"Це ще один доказ того, що кияни хочуть нашої єдності, бо усі ці роки бачили спільну командну роботу і сподіваються на її продовження", – заявили в партії.

Нардепи зазначили, що наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників.

"Особливо важливо це зробити в умовах, коли влада здійснює невпинні спроби наступу на місцеве самоврядування та децентралізацію. Коли Офіс Президента хоче поставити Київ на коліна і перетворити міського голову на прислугу "Слуг". Коли влада прагне зробити з обраного киянами мера принизливу декорацію, змінивши Закон "Про столицю України – місто-герой Київ". Ми переконані, що кияни дадуть гідну оцінку ініціаторам усіх цих новацій, а перемога демократичних сил в Києві запустить хвилю політичного очищення по всій Україні", –зазначили у "ЄС".

Нагадаємо, що чинний мер Києва Віталій Кличко підтвердив свій намір балотуватися на посаду міського голови столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в трійку лідерів серед можливих кандидатів на посаду мера Києва вийшли три кандидати – чинний мер Віталій Кличко, підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський та народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Віталій Кличко Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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