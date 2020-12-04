У Порошенка заявили про готовність посилювати кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

Фракція "Європейська солідарність" одразу ж після скандального рішення Конституційного суду України внесла законопроєкти для відновлення антикорупційної інфраструктури, однак монобільшість не стала їх розглядати. Документ є компромісним, однак політсила готова вносити до нього зміни і посилювати відповідальність за брехню у деклараціях.

Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Вона наголосила, що електронне декларування, запроваджене командою п’ятого президента Петра Порошенка, є важливою умовою безвізового режиму.

"Політична команда президента Петра Порошенка ввела електронне декларування. Наша команда п’ять років декларувалася і проходила повну перевірку наших декларацій. Що ж відбулося, коли в країні настав "інтелектуальний локдаун"? Спочатку "Слуги" відтермінували введення декларацій у 2019-му році на два місяці, потім за повною згодою з Банковою, про що говорить "архітектор" президента Зеленського Богдан, було прийнято це скандальне рішення Конституційного суду. Та й зараз Зеленський і його команда до останнього тягнули кота за хвіст, аби ще і цей рік мільйони чиновників, в тому числі присутні в цьому залі "слуги", уникнули перевірки декларацій", – зазначила Геращенко.

За її словами, неухвалення цього закону загрожує втратою безвізу, тому що електронне декларування – одна з важливих частин його лібералізації. Так само, за словами нардепки, це загрожує тим, що тисячі чиновників знову уникнуть відповідальності.

"Наша політична команда в перший день після скандального рішення Конституційного суду внесла низку законопроектів про повне відновлення кримінальної відповідальності. На жаль, в цій сесійній залі не знайшлося політичної волі, щоб навіть розглянути їх на комітеті, навіть винести до сесійної зали. Тому ми як компроміс підписували законопроект Разумкова і працювали в робочій групі для того, щоб повернути кримінальну відповідальність", – сказала Геращенко.

Співголова фракції зауважила, що законопроєкт Володимира Зеленського передбачає недекларування силових структур, тому його не можна підтримувати.

"Щоб ті, хто причетні до оборонного замовлення, ті, хто має корупційні ризики знову не декларувалися. Тому, звичайно, законопроект робочої групи є компромісним, а ми готові завтра вже внести до нього зміни і голосувати за посилення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях", – резюмувала Геращенко.