У Порошенка заявили про готовність оскаржити призначення Шкарлета у суді

Партія "Європейська солідарність" звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів.

Як повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, фракція готова подавати до суду на нелегітимного міністра.

"Вимагаємо від Регламентного комітету розглянути голосування за Шкарлета, яке відбулося з порушеннями. Якби в Шкарлета була честь і совість, він би зараз подав у відставку. Ми як фракція готові подавати до суду на нелегітимного міністра", – наголосила нардепка.

Вона зазначила, що на вимогу "Європейської солідарності" та "Голосу" відбулася нарада з керівництвом парламенту щодо масових фактів неперсонального голосування, так званого кнопкодавства депутатів.

"В нас є підстави стверджувати, що за плагіатора-Шкарлета проголосували з кнопкодавством, чужими картками", – підкреслила Геращенко.

"Керівництво Верховної Ради визнало, що закони про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, про які так кричав Зеленський як про зелені досягнення, – не працюють. Ніхто зі "Слуг" не поніс жодної відповідальності за кнопкодавство", – зауважила депутатка.

Співголова фракції повідомила, що "Європейська солідарність" запропонує зміни до закону для посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 17 грудня, Верховна Рада України затвердила кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.