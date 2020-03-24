Партія "Європейська солідарність" розробила законопроект про створення спеціального Резервного фонду для подолання наслідків коронавірусу.

Як розповіла народна депутатка Ніна Южаніна, законопроєкт був зареєстрований 23 березня у режимі е-реєстрації. Незабаром має з'явитися номер і текст на сайті Верховної Ради.

За її словами, багато країн формують стабілізаційні та резервні фонди для боротьби з коронавірусом та для подолання його наслідків.

У Порошенка запропонували створити Резервний Фонд для подолання наслідків коронавірусу

"І поки уряд з ОП планують створити такий стабілізаційний фонд та наповнити його неймовірно великими коштами (до 200 млрд грн), над запозиченням яких наполегливо працюють, система охорони здоров’я України, а також рятувальні служби не забезпечені в необхідній мірі засобами індивідуального захисту, медикаментами та медичним обладнанням", – наголосила Южаніна.

Вона зазначила, что у держбюджеті України на 2020 рік немає фінансових ресурсів для запобігання поширенню коронавірусу та подолання її наслідків.

"Складається враження, що простіше провести "зустріч з олігархами" задля залучення їх до першочергового забезпечення необхідними засобами захисту та медичним обладнанням, ніж створити Резервний фонд і сформувати його за рахунок коштів у межах Державного бюджету на 2020 рік", – зазначила депутатка.

Вона повідомила, що саме тому народними депутатами від фракції "Європейська солідарність" законопроектом пропонується у Законі України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" запровадити окрему бюджетну програму "Резервний фонд — Заходи із запобігання виникнення, поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби (COVID-19)" з обсягом фінансування 10,447 млрд грн, головним розпорядником якої визначити Міністерство фінансів України.

Джерелами формування Резервного фонду будуть скорочені видатки:

– розвитку (капітальні видатки), за які здійснюється придбання та оновлення основних засобів (будівлі, споруди, машини, обладнання), придбання обладнання і предметів довгострокового користування; капітальне будівництво; придбання землі і нематеріальних активів на суму 5,7 млрд. грн. для Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного управління справами, Офісу Генерального прокурора, МВС, НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ, Мінфіну, Мін’юсту, Мінекономрозвитку, Міненергетики, Рахункової палати, Державної податкової служби, Державної митної служби, Служби фінансового моніторингу, Держслужби;

– на створення Бюро фінансових розслідувань, проект закону щодо якого відхилено парламентом, у сумі 1,3 млрд грн та на проведення всеукраїнського перепису населення, який не буде вже проведений у цьому році, у сумі 1,34 млрд грн;

– на збільшення у 2020 році оплати праці працівників Офісу Генерального прокурора, НАБУ, НАЗК, ДБР та СБУ на суму 2,1 млрд грн (пропонується збереження її у II, III та IV кварталі 2020 року на рівні 2019 року).

За рахунок Фонду регіонального розвитку (7,5 млрд грн) та на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад (2,1 млрд грн) передбачається надати можливість органам місцевого самоврядування додатково спрямувати кошти у визначеній самими органами місцевого самоврядування сумі в межах вказаних субвенцій на упередження поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби. Загальна сума субвенцій становить 9,6 млрд грн.

Одночасно пропонується запровадити нову субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо запобігання, поширення та подолання наслідків коронавірусної хвороби у сумі 2 млрд грн., використавши для її фінансування кошти субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих регіонів.

Для підтримки закладів освіти під час карантину, введеного для запобігання поширення коронавірусу, та у період подолання його наслідків пропонується створити нову бюджетну програму Міністерства освіти і науки України, перерозподіливши на її фінансування кошти у сумі 750 млн грн з інших програм міністерства (фондів президента).

Загальна сума нових субвенцій/програм становить 2,750 млрд грн.

"Отже, ми не посягаємо на дії уряду щодо комплексної програми підтримки економіки країни, але очевидно, що має бути суттєво оновлений бюджет на 2020 рік. І не замінюємо Рахункову палату, яка має значно більше можливостей щодо глибокого аналізу і скорочення видатків.

Ми взяли лише те, що на поверхні.

До речі, вчора радниця ОП на одному із нічних ефірів сказала, що зменшення витрат за всіма розпорядниками бюджетних коштів буде в розмірі 50 млрд грн. Хотілося б побачити цей крок влади.

От тільки діяти не вміють своєчасно, на жаль", – додала Южаніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція "Європейська солідарність" закликала владу до конструктивної співпраці і зажадала ухвалити законопроект Ніни Южаніної, який допоможе перерозподілити понад 13,5 млрд грн з лобістських статей видатків влади і непріоритетних закупівель на протидію коронавірусу.

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