У Порошенка запропонували облрадам вирішити проблеми районів, що потерпіли від повені

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина запропонувала обласним радам взяти шефство над потерпілими від повені районами, зокрема, над процесом використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Про це вона сказала на брифінгу у Верховній Раді 30 червня. Вона наголосив, що гроші, які видаляються бюджетом, часто "кудись зникають".

"Дуже б хотілося з огляду на те, що у нас влада часто неспроможна, щоб саме місцеві органи влади, зокрема обласні ради взяли на себе відповідальність і шефство над процесом відновлення, який буде відбуватися. Зокрема, контроль над процесом надходження і витрати коштів, оскільки часто гроші виділяються, а потім вони кудись зникають", – зауважила депутат.

"Сьогодні пленарне засідання сесії мало б розпочатися з того, що тут мав бути присутнім Кабмін, прем’єр-міністр України з конкретними пропозиціями змін до бюджету і щодо того, щоб на ці області було виділено не кошти на кільканадцять кілометрів доріг, а насправді ми б подумали, як комплексно можна не тільки вирішити проблеми, з якими зіткнулися люди сьогодні, але і розробити план убезпечення в майбутньому від таких трагічних наслідків повені", – додала Федина.

Федина подякувала органам місцевого самоврядування, обласним радам, волонтерам, людям доброї волі, які долучилися в усіх п’яти областях до допомоги людям, які постраждали від стихійного лиха. Крім того, Софія Федина закликала долучити Тернопільську область до програми державної допомоги.

"На жаль, я змушена сьогодні говорити про безпринципність, ницість, можливо непрофесійність і зневагу до одного з регіонів України, який потерпів від нещодавнього стихійного лиха – повені. Мова йде про Тернопільщину. В той час, коли Кабмін говорить про п’ять областей, які зазнали втрат через стихійне лихо, кошти виділяються тільки для допомоги чотирьом областям. На Тернопільську область виділено нуль гривень", – сказала Федина.

Вона нагадала, що на Тернопільщині постраждав 21 населений пункт у 4 районах області: Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому та Борщинському. Зокрема, затоплено 122 будівлі, 53 житлових, 68 господарських, обласний дитячий комунальний санаторій в м. Заліщики. Затоплено 752 га сільськогосподарських угідь в 20 населених пунктах, в тому числі 265 приватних присадибних господарств.

"Я так розумію, що для уряду всі ці містечка, села, всі ці люди, господарства є просто сміттям, тому що допомоги від держави їм не належить", – додала депутат.

Федина також відзначила, що є райони, зокрема в Івано-Франківській області, які досі не відвідали представники влади.

"Тут велика подяка благодійникам. Саме в ці місця, де найбільше постраждали люди від повені, де взагалі важкодоступні місця, саме туди приїхав Петро Порошенко з командою, хоча як народний депутат від мав би спостерігати, як вирішує це питання влада. Тут маємо об’єднатися ми усі", – наголосила депутат.

"Насправді я бачу, що замість того, щоб системно вирішувати, зокрема, проблеми, пов’язані із стихійним лихом, ми маємо переслідування політичних опонентів, ми сьогодні чомусь розглядаємо питання про збільшення зарплат прокурорам і суддям. Порушують в парламенті питання про ігровий бізнес, але ті питання, які закладають усі проблеми в нашій державі, чомусь спускаються на гальмах. Вже під час пандемії продавалися маски в РФ і за ціною, набагато нижчою, ніж іншим державам. Ось які є пріоритети сучасної влади", – сказала Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що влада має негайно звернутися до Європейського Союзу та НАТО, щоб були задіяні спеціальні програми цивільного захисту у тих районах України, які потерпають від наслідків руйнівної повені.