Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що президент Володимир Зеленський повинен негайно підписати банківський закон, який нарешті ухвалила Верховна Рада, оскільки це важливий крок для порятунку української економіки.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді. Герасимов наголосив, що закон міг бути ухвалений вже давно, але саме депутати з фракції Зеленського "наплодили" більшість із 16 тисяч правок.

"Український парламент нарешті підтримав в другому читанні і в цілому так званий банківський закон, який, як ви пам’ятаєте, "Європейська солідарність" жорстко вимагала ухвалити вже декілька місяців", – підкреслив депутат.

Володимир Зеленський

Герасимов також наголосив, що ухвалити цей закон вимагали наші міжнародні партнери та міжнародні фінансові організації для того, щоб ми продовжили співпрацю з ними і для того, щоб Україна уникла дефолту.

"Сьогодні був зроблений реально великий крок для цього. Завдяки постійному тиску "Європейської солідарності", завдяки тому що ми постійно вимагали, щоб позачергові засідання були організовані для того, щоб ухвалити саме цей законопроект, нарешті, сьогодні він був ухвалений", – підкреслив Герасимов.

"Сьогодні ми очікуємо якнайшвидшого його підписання керівництвом Верховної Ради і якнайшвидшого підписання цього закону Зеленським", – заявив Герасимов.

Співголова фракції зауважив, що цей закон міг бути ухвалений в цілому одразу в перший день, коли він потрапив у Верховну Раду і коли він був проголосований у першому читанні. Він нагадав, що саме депутати від президентської фракції "Слуга народу" внесли більшість з 16 тисяч поправок до цього проекту, і розблокувати його вдалося лише після рішення про спеціальну процедуру розгляду поправок.

"Дуже добре, що сьогодні парламент України, нарешті, вибрав Україну, а не Коломойського", – підкреслив співголова фракції.

"Так, сьогодні ми зробили досить важливий крок від дефолту, але чи все гаразд в економіці? Ні. Тому що економіка зайшла в серйозне піке ще до епідемії коронавірусу, і всі пам’ятають, що тоді розпочалося падіння промислового виробництва, і великі проблеми з бюджетом, і великі проблеми з падінням ВВП", – зазначив Герасимов.

"Ми вимагаємо від уряду і від Зеленського зробити все, щоб це голосування в парламенті не було марним, тому що це тільки один крок доя порятунку економіки", – заявив депутат.

При цьому він наголосив, що є великі сумніви у тому, чи розуміє влада, що їй робити далі.

"Година запитань до уряду, яка сьогодні відбулася, довела, що реального плану порятунку української економіки не існує", – підкреслив співголова фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 травня в другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.