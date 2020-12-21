У Порошенка закликали владу забезпечити українців безкоштовним вакцинуванням від COVID-19

Уряд вводить українців в оману, рапортуючи про плани вакцинувати 20% громадян – влада уклала контракт на постачання такої кількості доз, якої вистачить для вакцинації лише 2,1 мільйонів українців, тобто близько 5% населення держави.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби партії "Європейська солідарність". Політсила звернулася до влади із вимогою негайно забезпечити можливості безкоштовного вакцинування, відповідно до стандартів, які існують в провідних країнах світу.

У "Євросолідарності" наголосили: країни Європейського Союзу планують вакцинувати 70-80% своїх громадян – лише так вакцинація буде ефективною.

"У рамках міжнародної допомоги від Європейського Союзу Україна отримує 600 мільйонів євро. Ці кошти мають бути витрачені на боротьбу з пандемією, і їх вистачить для безкоштовного щеплення всіх громадян України вакциною від кращих світових виробників. Але влада провалила й процес логістичної підготовки країни – а це транспортування вакцин при низьких температурах, склади для зберігання, спеціально обладнані приміщення для щеплень і навчений персонал", – сказано у повідомленні.

У партії застерігли владу від нецільового використання коштів і закатування в асфальт грошей, які мають рятувати українців від пандемії.

"Ми вимагаємо забезпечити укладення контрактів на постачання вакцин за рахунок коштів міжнародної допомоги від Європейського Союзу та інших партнерів, а також розпочати масштабну організаційно-логістичну підготовку. Адже кожен день зволікання – це злочинні експерименти над життям і здоров’ям українців", – сказали у політсилі.

Нагадаємо: перший мільйон доз вакцин від коронавірусу Україна отримає в березні 2021 року в межах глобальної ініціативи COVAX, а всього – вісім мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла до переліку країн, які першими отримають вакцину від коронавірусу, оскільки наша держава втратила позиції у світі та Європі.