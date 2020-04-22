Партія "Європейська солідарність" заявила, що вимагає винесення на найближче позачергове засідання Верховної Ради закону про банки, від ухвалення якого залежить отримання міжнародної допомоги на подолання наслідків коронавірусу та економічної кризи.

Відповідна заява з'явилася на сайті пресслужби політсили. Нардепи наголосили, що зокрема, це стосується й 1 мільярда 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу, про яку оголошено у середу. Рішення лобіював п’ятий президент України Петро Порошенко, і тепер від "монобільшості" та Володимира Зеленського залежить, чи надійдуть в Україну ці гроші, щоб підтримати обороноздатність, забезпечити підтримку медиків і соціальний захист людей.

"Чергова відмова президента та керівництва парламенту виносити закон про банки на розгляд парламенту – це продовження небезпечних для країни підкилимних ігор, які влада веде з Коломойським", – заявили у "ЄС".

У партії також зазначили, що у Зеленського свідомо всупереч національним інтересами затягують голосування за закон у другому читанні. "Таке злочинне зволікання неможливе без політичного прикриття з боку президента Зеленського, чим він вкотре демонструє свою залежність від Коломойського, який не приховує своїх намірів спричинити дефолт України", – сказано у заяві.

"Європейська солідарність" також вимагає включення до порядку денного законопроекту 3376, поданого Петром Порошенком та іншими членами фракції, про страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу. Йдеться відповідно про півтора мільйона та двісті тисяч гривень. В Україні, як відомо, склалася критична ситуація, коли майже кожен п’ятий з-поміж інфікованих – медик, і вони потребують захисту для ефективної протидії пандемії та лікування українців", – зазначили у політсилі.

Крім того, у "ЄС" зауважили, що категорично проти, щоб будь-які питання, які не стосуються боротьби з коронавірусом чи подолання економічної кризи, виносилися на позачергове засідання Верховної Ради.

"Це виглядає як політичне мародерство, коли влада збирає депутатів для нагального вирішення питань боротьби з епідеміологічною загрозою, а до порядку денного протягує свої шкурні питання", – сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що президент Володимир Зеленський має ухвалити стратегічне рішення про неповернення ПриватБанку бізнесмену Ігорю Коломойському або ж оголосити дефолт.