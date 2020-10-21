У Порошенка закликали владу не допустити банкрутства Національного ботсаду імені Гришка

Депутати з фракції "Європейська солідарність" зажадали від уряду не допустити банкрутства Національного ботанічного саду імені Гришка.

Як повідомила під час брифінгу народна депутатка Марія Іонова, через недоотримання у період карантинних обмежень 13,2 мільйонів гривень унікальний ботсад може збанкрутувати. Керівництво ботсаду у розпачі, вони звернулися до депутатів із проханням захистити унікальний заклад і допомогти вирішити питання з фінансуванням.

"Є проблема як із збереженням Ботанічного саду як цілісного комплексу, так і збереження цієї унікальної колекції, яка знаходиться в ботанічному саду імені Гришка. На жаль, держава не дає відповіді на питання, а як же зберегти цю колекцію, зберегти кадри, як виплачувати людям зарплату", – зазначила Іонова.

Вона зауважила, що цей конкретний приклад із Національним ботанічним садом ілюструє загальну ситуацію із втратою контролю за системою державного управління у команді Зеленського.

"З березня, коли Національний ботанічний сад стикнувся з жорстким карантином і вся країна була в локдауні, відповіді, як закривати ці бюджетні асигнування, не були надані. І сьогодні, восени, ми стикнулися з тим, що 13,2 млн грн Національний ботанічний сад недоотримав, і наразі є питання як заробітної плати, так і збереження цієї унікальної колекції", – зазначила Іонова.

Зі свого боку нардепка Ніна Южаніна підкреслила, що в Україні перестали говорити, які ще галузі постраждали через карантин і що має зробити держава для того, щоб убезпечити від вкрай негативних наслідків загалом.

"Жорсткий карантин розпочався з 18 березня і закінчився 24 чи 25 травня. Тобто цей період ми зовсім не могли ні відвідувати місця загального користування, ні знаходитись у парках. А в цей час, як виявилося, це найпривабливіший час для Національного ботанічного саду ім. Гришка. Директорка цього закладу звернулася до нас за допомогою у фінансовій підтримці існування у подальшому ботанічного саду", – сказала Южаніна.

"Є частина коштів, які ботсад має заробити сам. Це 13,2 мільйонів гривень, які через продаж вхідних квитків може заробити ботсад. Вони витрачалися саме на сплату комунальних платежів і частини заробітної плати працівників, які доглядають за всією унікальною колекцією нашого ботанічного саду. 66 мільярдів коштів, виділених у бюджеті на боротьбу з коронавірусом, в тому числі передбачають і подолання різних наслідків, завданих жорстким карантином. В нас не знайшлося жодного міністра і прем`єр-міністра, який би звернув увагу на числені звернення від депутатів "Європейської Солідарності" щодо фінансової підтримки ботанічного саду імені Гришка. 13,2 мільйона гривень, які необхідні ботанічному саду для того, щоб продовжити своє існування – просто вижити. Для того, щоб заплатити мінімальні заробітні плати працівникам ботсаду і не дати можливості визнати ботанічний сад банкрутом, і забрати чи виставити на аукціон найпривабливіші землі на Печерських пагорбах", – застерігла Южаніна.

Вона додала, що це питання піднімається для того, щоб всі розуміли, до чого може призвести така незначна для державного бюджету України сума – відсутність 13,2 мільйонів гривень на рахунках Національного ботанічного саду їм. Гришка. Вона звернулася до уряду і особисто прем’єр-міністра Шмигаля з вимогою вирішити це питання.

"Ви вкотре отримаєте декілька листів від мене, від моїх колег про те, що ми просимо звернути увагу і ми знаємо, що у вас є така можливість – зараз перерозподілити кошти Національної академії наук, яка є розпорядником бюджетних коштів і щодо ботанічного саду. І зробити все можливе для того, щоб цієї прблеми не було. Для того, щоб ті колекції, які є в нашому ботанічному саду, залишилися для киян і гостей Києва. Для того, щоб при відсутності взагалі парків в центрі міста, ми могли відвідувати ботанічний сад ім. Гришка, милуватися колекціями бузку і троянд, які є в цьому саду і яких немає, до речі, в інших країнах", – говорить Южаніна.

Іонова також зауважила, що так зване "опитування" від Зеленського 25 жовтня потребує не менше 56 млн грн, тоді як для порятунку Національного ботанічного саду потрібно лише 13,2 млн грн.

"Давайте порівняємо – для утримання національного надбання, перлини України – як наукових співробітників, так і колекції – 13,2 мільйони. А на опитування, щоб просто мобілізувати виборців Зеленського – 56 мільйонів і це мінімум. Цей цинізм і маніпуляції насправді дуже дорого обходяться для громадян України", – резюмувала Іонова.