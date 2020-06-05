У Порошенка закликали створити коаліцію проти проросійського реваншу на місцевих виборах

Політична партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" закликала владу створити коаліцію проукраїнських сил і не допустити проросійських реваншистів у місцеву владу.

Про це сказано у зверненні Центральної Ради політсили, опублікованому її пресслужбою. Народні депутати зазначили, що уже більше року команда "невігласів та дилетантів" веде Україну до російського впливу.

"Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу", – сказано у заяві.

"Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі", – ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. І самокритично характеризують "здобутки" влади. Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного "кінця епохи бідності" стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття", – наголосили нардепи.

У зверненні також зазначено, що формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим – створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. На переконання представників "ЄС", репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.

Крім того, нардепи наголосили, що також істотно погіршилося міжнародне становище України.

"Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип "нічого про Україну без України", якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері. При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п’ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам президент і його "слуги" не приховують намірів переглянути закон про мову", – сказано у зверненні.

Політики наголосили, що нині згортаються важливі реформи, у тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування.

"В умовах непрофесійних дій "дилетантури комедіантів" значна частина міських голів та голівОТГ, інші органи місцевого самоврядування – стали потужним амортизатором, який пом’якшує негативний ефект від бездарного урядування "Слуг народу". Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу", – говориться у заяві "ЄС".

Парламентарі зазначили, що місцеві вибори мають стати потужним, – неначе корабельний ревун, – сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній "медовий місяць" із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.

"Європейська солідарність" як головна опозиційна сила закликала до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.

"Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом "Слуг" і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами. Друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі",– зазначили у "ЄС".

Політики наголосили, що задля реалізації цих завдань готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко провів теплу зустріч із Послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, привітавши рішення Європейської Комісії про виділення Україні останнього траншу у розмірі 500 млн євро.