У Порошенка закликали Раду терміново створити ТСК щодо 'вагнерівців'

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко закликав Верховну Раду створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування інциденту із затриманими у Білорусі "вангерівцями", які могли воювати проти України.

Таку пропозицію він озвучив з трибуни парламенту 2 вересня. За словами Гончаренка, ТСК – важливий інструмент парламентського контролю, який дійсно потрібен Україні. Разом із тим, нардеп запитав, чому і досі питання про створення комісії не виносилося на розгляд.

Гончаренко уточнив, що йдеться про тих "вагнерівців", яких в україни мали допитувати щодо їх участі у війні на Донбасі.

"Мова йде про тих "вагнерівців", яких українські спецслужби мали перевести до України для, того щоб тут вони дали свідчення, для того, щоб судити їх за те що вони воювали проти України у складі так званих ДНР, ЛНР. А фактично просто як російські найманці. Була реально блискуча спецоперація, розроблена українськими спецслужбами, і в останню мить вона була "злита" у найвищому керівництві держави", – заявив Гончаренко.

Він наголосив, що спецоперація щодо "вагнерівців" могла стати такою, якою Україна пишалася би.

"Наші спецслужби підготували блискучу операцію, тільки вони не перевірили кабінети на Банковій і тих, хто в них сидить. І хтось з тих, хто в них сидить, передав цю інформацію російським спецслужбам. Після того "вагнерівці" були затримані КДБ Білорусі в Мінську. Після того були всі ці розмови – може віддамо їх Україні. Ну а далі звичайно Лукашенко віддав їх РФ, Путіну. На цьому ця операція завершилася. А могла бути річ, яка б увійшла у підручники по всьому світу і якою б ми всі пишалися", – зазначив Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіст Юрій Бутусов додав, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Андрій Єрмак зірвав, щоби не псувати відносини з Росією.

Незабаром у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.

У СБУ офіційно назвали фейком дані про нібито спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство наголосило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.

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