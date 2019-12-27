У Порошенка закликали порушити справу проти Труби

У партії "Європейська солідарність" заявили, що підтримують звільнення дискредитованого голови Державного бюро розслідувань Романа Труби і вимагають від Генеральної прокуратури порушити проти нього кримінальне провадження за скоєні злочини.

На переконання нардепів, обов'язковою умовою очищення ДБР є розслідування так званих "плівок Труби", записаних у нього в кабінеті.

"З них очевидно, що ДБР стоїть не на варті закону, а використовується для політичних розправ над опозицією. Досі ми не побачили жодної реакції правоохоронної системи на цю інформацію. Покарання за системне порушення законів та Конституції має полягати не лише у звільненні керівника ДБР, а й у кримінальній відповідальності, яку має понести він, а також інші фігуранти, присутні на "плівках Труби", – наголосили у політсилі.

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Окрім того, за словами депутатів, саме звільнення Труби здійснене з порушеннями Конституції. Як відомо, згідно з рішенням Конституційного суду від 16.12.2019, президент не має права призначати керівництво ДБР. У висновку Суду чітко зазначено, що "підпорядкування НАБУ та ДБР президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів".

"Партія "Європейська солідарність" наголошує на неприпустимості порушення Конституції та закликає Володимира Зеленського і парламентську більшість перед здійсненням подальших кадрових змін у ДБР узгодити законодавство, яке регулює його діяльність, із Конституцією", – додали в "ЄС".

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський звільнив главу Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив на його місце народну депутатку партії "Слуга народу" Ірину Венедіктову

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