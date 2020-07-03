У Порошенка закликали покарати слідчих ДБР за незаконні обшуки у Повітряних силах

Народний депутат партії "Європейська солідарність", генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що вилучення слідчими Державного бюро розслідувань елементів із засобів системи протиповітряної оборони України було здійснено протизаконно та призвело до відключення системи ППО.

Про це він заявив з трибуни парламенту та зазначив, що політсила вимагає притягнути до відповідальності всіх, хто створив небезпеку для системи оборони держави.

"Зі святом Зенітних ракетних військ поздоровили наші війська не лише сьогодні люди, які мають до них відношення і ті, хто небайдужі до долі наших Збройних сил, а й "фахівці" Державного бюро розслідувань. На сайті командування наших Збройних сил було повідомлення, що вчора в декілька частин Зенітних ракетних військ, які дислоковані на Хмельниччині, прибула бригада слідчих ДБР із відповідними приписами на проведення слідчих дій. Зокрема, огляд території військової частини і встановлення деяких обставин", – зазначив депутат.

Він повідомив, що в результаті проведення цієї роботи було вилучено серед іншого в одній із частин чотири НВЧ прилади, так звані клістрони, і ще три – в інших військових частинах.

"Не мені вам розповідати і вам нагадувати, як розпочинаються війни у 20-му і 21-му сторіччях. Дякуючи нашому власному досвіду і політичній історії останніх 20 років, ми це чудово знаємо – з ракетно-бомбових ударів, із застосування противником повітряних сил", – додав генерал-лейтенант.

Забродський зауважив, що всім чудово відомо, що співвідношення засобів повітряного нападу явно не на користь Повітряних сил України, якщо говорити про країну-агресора.

"Ми також добре знаємо, в якому вигляді дісталися нам засоби, зокрема, протиповітряної оборони Повітряних сил у 2014 році, і пам’ятаємо, скільки було докладено зусиль, коштів, до речі, не лише державних, для того, щоб хоч якось відновити цю систему, яка б дійсно могла захищати в першу чергу нашу столицю, і крім того окремі регіони", – сказав він.

"Маленький лікнеп. ППО країни – це не те, що захищає і прикриває лише угруповання військ, це те, що захищає і прикриває від засобів повітряного нападу в першу чергу адміністративні центри і елементи інфраструктури. Врешті-решт – цивільне населення", – зауважив генерал Забродський.

Він також сказав: "Повертаючись до цих ініціативних хлопців, які, надивившись фільмів про ФБР, зокрема, про агентів Малдера і Скаллі, вирішили вчора, всупереч постанові суду, ще прихопити декілька клістронів. Декілька клістронів – це декілька непрацюючих комплексів виявлення, наведення і ураження. Це більше доби діра в нашому повітряному просторі завширшки декілька сотень кілометрів".

"Ми вимагаємо від міністерства оборони не млявої оцінки і не службових розслідувань, а чіткої відповіді: хто винен у тому, що відбулося. Ми вимагаємо від Генерального прокурора Венедіктової чіткої оцінки дій "фахівців" з ДБР, які останнім часом відзначилися лише штурмами музеїв і висуванням маревних звинувачень проти опозиції.

Ми вимагаємо від Верховного Головнокомандувача чіткої оцінки посадових осіб. Винних – до відповідальності", – заявив Забродський.

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