Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що силовий штурм спецпризначенцями Державного бюро розслідувань Музею Гончара показав справжнє обличчя режиму президента Володимира Зеленського і закликав нардепів висловити уряду недовіру.

Про це він сказав із трибуни Верховної Ради 2 червня. За словами Герасимова, представники ДБР злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального Кодексу. І все це, на переконання нардепа, за прямими наказами Зеленського.

"Штурм Музею Гончара – сигнал тривоги для всіх. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому "Європейська солідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду, мають бути покарані", – наголосив Герасимов.

Артур Герасимов eurosolidarity.org

Політик зазначив, що за останній місяць уряд Зеленського втратив контроль над криміногенною ситуацією – це доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах. Він нагадав, що саме Зеленський взяв під особисту відповідальність покращення криміногенної ситуації в країні.

"Подивіться на медичну сферу, де забезпечення лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту лікарів лягло головним чином на плечі меценатів і волонтерів – це попри виділені уряду майже 65 млрд грн. Рекордний дефіцит бюджету у 300 млрд грн, тотальне падіння промисловості і зупинка блоків АЕС в енергетиці – все це почалось задовго до епідемії. А сумнозвісна так звана програма дій уряду? А брехня про 500 тисяч нових робочих місць?", – підкреслив представник "ЄС".

За його словами, ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського.

"Саме тому "Європейська солідарність" ініціює висловлення недовіри всьому уряду. Питання не в конкретних міністрах. Система управлінського хаосу і непрофесійності, створена Зеленським, може продукувати лише проблеми. Закликаємо усіх парламентарів долучитися, бо інакше їхня некомпетентність остаточно доб’є країну. Колеги, час виправляти їхні помилки!", – сказав Герасимов.

Він також запропонував парламенту ухвалити законопроект №3533 щодо страхування медиків.

"Нагадаю, Зеленський спочатку взагалі не хотів їх страхувати. Потім "Європейська солідарність" змусила владу застрахувати життя медичних працівників. Сьогодні час відновити справедливість щодо всіх лікарів, яких монобільшість банально обдурила. Наша пропозиція: в разі захворювання медика на коронавірус – він має отримати близько 200 тисяч грн страховки", – наголосив політик.

Він закликав нардепів долучитися до ТСК щодо розслідування фактів неналежної підготовки медичної галузі до епідемії.

"Де 10 мільйонів обіцяних Зеленським тестів? Вкрали по дорозі, чи просто збрехали? Чому використання державних коштів було неефективним? Всі ці питання потребують ретельного парламентського контролю", – підсумував Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герасимов заявив, що незаконне захоплення приміщення Музею Гончара, яке здійснили співробітники ДБР, відбувалося під особистим контролем президента Володимира Зеленського.

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