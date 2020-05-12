У Порошенка заступилися за хворих на коронавірус медиків: вимагають страхування для всіх

Фракція "Європейська солідарність" звернулася до лідерів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України із закликом підтримати зміни до ухваленого закону щодо страхування лікарів. У Порошенка наполягають на страхуванні від коронавірусу всіх медпрацівників, які захворіли, а не лише тих, у кого підтвердиться інвалідність.

Лист до лідерів фракцій та груп з проханням не обмежувати допомогу лікарям лише за фактом отримання інвалідності внаслідок коронавірусного захворювання, підписали лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко та депутати з фракції.

"7 травня 2020 року відбулося позачергове засідання Верховної Ради України, ініційоване фракцією "ЄС" та скликане на вимогу 156 народних депутатів України. Порядок денний цього засідання передбачав розгляд двох законопроєктів – проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстр. № 3376 від 22.04.2020) та проєкту Закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстр. № 3380 від 23.04.2020), але альтернативні законопроєкти внесли певний дисбаланс у логіку запропонованих ініціатив", – нагадали у "Європейській солідарності".

Законопроєкт, поданий групою депутатів від "Слуги народу", у Порошенка вважають дискримінаційним через норму про те, що підставою для отримання виплат може бути лише отримана внаслідок захворювання на COVID-19 інвалідність.

"Напередодні проведення засідання було подано альтернативні законопроєкти, один із яких – "Про внесення змін до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їхніх сімей) – і був ухвалений. На жаль, згідно з положеннями цього акту, медичний працівник, який захворів на коронавірусу хворобу (COVID-19), отримує право на виплату тільки у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року; а крім того розмір цих виплат залежить від групи інвалідності", – зазначають у Порошенка.

Ухвалення такого законопроєкту, на думку підписантів звернення, порушує головну ідею цього законодавчого нововведення: захист всіх медиків, які ризикують життям і здоров'ям, борючись із епідемією. Тим більше, що наразі невідомо ні про можливе виникнення інвалідності після коронавірусного захворювання, ні про те, як доводити зв'язок між COVID-19 та інвалідністю.

"На нашу думку, медпрацівники перебувають на передовій боротьби з пандемією, тому справедливо, якщо страхові виплати виплачуватимуться незалежно від встановлення групи інвалідності. Тим більше, що довести зв'язок інвалідності із коронавірусною хворобою буде надзвичайно складно", – стверджується у зверненні.

"Для захисту прав медиків пропонуємо внести зміни до згаданого закону і встановити, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я, у разі захворювання працівника короновірусною хворобою (COVID-19), – обсягом до 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Розмір та порядок здійснення цих страхових виплат визначатимуться Кабінетом Міністрів України", – йдеться у листі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко звинуватив владу в обмані медиків. Лідер "Європейської солідарності" вимагає від влади пояснити, чому впродовж 2 місяців лікарям та медичному персоналу не виплачують встановлені законом надбавки.