У Порошенка вимагають від влади застрахувати всіх медиків від COVID-19

"Європейська Солідарність" вимагає від влади забезпечити страхування усіх без винятку медичних працівників від COVID-19. На цьому наголошує лідер партії, п‘ятий президент України Петро Порошенко. Його заяву наводить сайт політсили.

"Зараз, у нелегкі для усього світу часи, українські медики вкотре показують нам приклад високого професіоналізму і самопожертви. Як воїни на фронті, вони — на передовій боротьби за здоров’я і життя. Під час пандемії вони рятують не лише нас — медики рятують Україну. Ось чому ми вимагаємо від влади застрахувати усіх медичних працівників на випадок захворювання на COVID-19", – зазначив Порошенко.

Як відомо, від початку пандемії коронавірусу команда Порошенка визначила підтримку і захист лікарів своїм головним пріоритетом. У першу чергу Фонд Порошенка, компанія Рошен, волонтери і партійці взялися забезпечити медпрацівників засобами захисту та медобладнанням.

"130 тисяч захисних костюмів найвищої якості, десятки тисяч високоточних ІФА-тестів швейцарської кампанії Roche, майже пів сотні апаратів ШВЛ, три тисячі пульсоксиметрів, захисні окуляри та інше медичне обладнання — ось внесок нашої команди і в боротьбі з коронавірусом, і в підтримку лікарів", – наголосив Порошенко.

У Порошенка вимагають від влади застрахувати всіх медиків від COVID-19

У Порошенка вимагають від влади застрахувати всіх медиків від COVID-19

Загальна сума благодійної допомоги вже сягнула 100 мільйонів гривень.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. Ще на початку квітня були доставлені з Китаю перші партії костюмів, які оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу – зокрема, у Чернівці, в Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.

У Порошенка вимагають від влади застрахувати всіх медиків від COVID-19

У Порошенка вимагають від влади застрахувати всіх медиків від COVID-19

Загалом у перші тижні карантину Фонд Порошенка та компанія РОШЕН доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені у Південній Кореї. Двома авіарейсами костюми були доставлені в Україну.

10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією РОШЕН, працюють у двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, у лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, у чотирьох медзакладах Києва та області.

Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання – моніторів пацієнта, хірургічних відсмоктувачів, ларингоскопів і пульсоксиметрів.

Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були у неробочому стані. У медзакладах вже працюють 48 апаратів ШВЛ, які були відремонтовані та забезпечені розхідниками.

Команда Порошенка у парламенті наполягає на обов’язкових страхових виплатах для всіх медпрацівників, які захворіли на коронавірус. Адже в Україні надзвичайно високий рівень захворюваності на COVID 19 саме серед лікарів і медсестер. Кожен п’ятий хворий – це медик. Станом на 21 червня кількість захворілих медпрацівників сягнула шести тисяч.

Відсутність засобів захисту та масового тестування спричинила абсолютну незахищеність лікарів, які перебувають на передньому краї боротьби із хворобою – переконані у Порошенка.

Саме тому Фонд Порошенка закупив 31 тисячу високоякісних тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, які вже надійшли у медзаклади. Тести виробництва швейцарської корпорації La Roche, яка є одним зі світових лідерів у сфері біотехнологій, відправлені в першу чергу у регіони України, де зафіксована найбільша кількість інфікованих. У першу чергу безкоштовно тестуються медичні працівники.

У Порошенка вимагають від влади застрахувати всіх медиків від COVID-19

У Порошенка вимагають від влади застрахувати всіх медиків від COVID-19

Петро Порошенко неодноразово наголошував, що широке тестування на COVID-19 є одним з найважливіших елементів стратегії боротьби проти коронавірусу. Тестування дає змогу виявити значну кількість людей, які перенести хворобу безсимптомно, щоб оцінити та контролювати реальний масштаб епідемії.

"Але опозиція не може підмінити владу, яка зобов’язана подбати про медиків, котрі, ризикуючи своїми життями, рятують інших", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".