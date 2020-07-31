У Порошенка вимагають позачергового засідання Ради через COVID-19 в Україні

У партії "Європейська солідарність" звернулися до влади із вимогою терміново зібрати засідання Верховної Ради у зв’язку зі збільшенням випадків інфікуванням коронавірусом в Україні.

Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов, який оприлюднив відповідну заяву, передає пресслужба політсили. Він нагадав, що за 29 липня COVID-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих було зареєстровано за 30 липня.

Герасимов наголосив: антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики.

"За що б не бралися нові "зелені" обличчя, все завершується провалом – така в них карма. Тож уряд має пояснити, як виправлятиме ситуацію. Свій план має розкрити і міністр охорони здоров’я, який перетворився на прес-секретаря пандемії", – зазначив Герасимов.

Він заявив, що депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. "Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19", – нагадав політик.

Він підкреслив, що Кабінет Міністрів та Офіс Президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

"Бо замість допомоги медичній системі у Зеленського взяли курс на "освоєння" коштів спеціального фонду через так зване "велике будівництво" доріг. Згідно журналістських розслідувань, на окремих ділянках вартість кілометру вже зросла втричі у порівнянні з попередніми роками. Загалом на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг з коронавірусного фонду направляється більше 30 мільярдів гривень. Чому будівництво доріг має здійснюватися за рахунок коштів, призначених для порятунку людей від хвороби №1 у світі? Відповідь зрозуміла. Це – витрати на політичну рекламу "Слуг народу" перед місцевими виборами. Особливий цинізм витрачати на це державні гроші, зарезервовані для порятунку здоров’я і життя українців", – сказав нардеп.

Крім того, він звернувся до парламенту із закликом посилити контроль за діями виконавчої влади і створити тимчасову слідчу комісію із розслідування витрат із спеціального антикоронавірусного фонду.

"Безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків із боротьби з пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей. Тож діяти слід негайно", – наголосив Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 31 липня, в Україні офіційно підтверджено 69 884 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 090 – виявлені за минулу добу.