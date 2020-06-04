У Порошенка відреагували на "примусовий допит" у ДБР: не інформували і не запрошували

Адвокат Петра Порошенко Ігор Головань повідомив, що п'ятого президента України не інформували про нібито "примусовий привід" до Держбюро розслідувань у якості свідка у "справі картин".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Головань наголосив, що рішення суду про привід Порошенка на допит вважає "черговим порушенням закону".

"Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються", – написав Головань.

Порошенка не інформували про "примусовий привід" в ГБР

На його переконання, дії суду є черговим підтвердженням суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого президента України.

Нагадаємо, ДБР 4 червня у Faceboook повідомило, що Печерський суд нібито ухвалив рішення щодо примусового приводу Порошенка для допиту у якості свідка

"4 червня 2020 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", – сказано у повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: