У Порошенка відреагували на "примусовий допит" у ДБР: не інформували і не запрошували

Адвокат Петра Порошенко Ігор Головань повідомив, що п'ятого президента України не інформували про нібито "примусовий привід" до Держбюро розслідувань у якості свідка у "справі картин".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Головань наголосив, що рішення суду про привід Порошенка на допит вважає "черговим порушенням закону".

"Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються", – написав Головань.

Порошенка не інформували про "примусовий привід" в ГБР

На його переконання, дії суду є черговим підтвердженням суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого президента України.

Нагадаємо, ДБР 4 червня у Faceboook повідомило, що Печерський суд нібито ухвалив рішення щодо примусового приводу Порошенка для допиту у якості свідка

"4 червня 2020 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", – сказано у повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

ДБР відкрило чергове провадження проти Петра Порошенка щодо начебто незаконної купівлі ним витворів мистецтва.

П’ятого президента України навіть викликали з цього приводу на допит – через записаний слідчим відеоролик, а не так, як це передбачено чинним КПК.

У відповідь Порошенко 26 травня відкрив у Музеї Гончара виставку картин, що належать його родині.

Під час проведення виставки у приміщення увірвались люди в масках, які представилися співробітниками ДБР: ЗМІ повідомляли про постраждалих унаслідок штурму.

Після штурму ДБР з музею зникли виставлені в окремій вітрині документи, що підтверджують законність придбання картин Порошенком.

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