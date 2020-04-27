Партія "Європейська солідарність" закликала президента та монобільшість прискорити ухвалення закону про соціальний захист медичних працівників.

Про це сказано у заяву партії. Там нагадали, що Зеленський підтримав пропозицію "Європейської солідарності" щодо страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання на коронавірусу. Однак, вимога залишалася без належної відповіді кілька тижнів.

"Втрачено дорогоцінний час в організації захисту лікарів, які на передньому краю боротьби проти коронавірусу. Кожен п’ятий інфікований – це лікар. Лише за останні три дні інфіковано майже триста медиків. Тому закликаємо президента і монобільшість спільними зусиллями прискорити вирішення питання захисту медичних працівників", – зазначили у "ЄС".

У політсилі зажадали терміново цього тижня розглянути це питання на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Керівництво парламенту вже п’ятий день незаконно не видає підписані листи для збору підписів за проведення позачергового засідання. Вимагаємо видати їх негайно. Засідання може бути скликане і за ініціативи президента із визначенням проекту як невідкладного. Ми послідовно наполягаємо, що Україні потрібна дієва модель протидії коронавірусу. Як відомо, за кількістю тестів Україна значно відстає від багатьох країн. Тому до порядку денного позачергового засідання вимагаємо включити і законопроект 3380 про обов’язкове тестування усіх груп ризику, серед розробників якого є і представниця нашої фракції", – сказано у заяві.

Крім того, у партії додали, що неодноразово наголошували на тому, що під час карантину парламент має розглядати лише питання, які стосуються безпеки і захисту України та її громадян, а також боротьби з економічною кризою.

"Тому цього тижня слід розглянути і законопроект про гарантії неповернення банків, який врятує Україну від дефолту і відкриє шлях до отримання суттєвої міжнародної фінансової допомоги на подолання пандемії та економічної кризи", – зазначили нардепи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус та вніс відповідні пропозиції до парламенту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!