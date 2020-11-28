У Порошенка розкрили деталі закритої наради у Раді

Кабінет міністрів пропонує парламенту підтримати незбалансований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, який не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом та підтримку медиків.

Водночас урядовці знову хочуть збільшити фінансування силовиків. Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко по завершенні наради лідерів фракцій і керівництва Верховної Ради.

"В умовах пандемії немає бачення, яким буде фонд по боротьбі з ковідом на 2021 рік, знову немає підтримки лікарів, не вирішене питання страхування, доплат. Сьогодні йде масове звільнення лікарів. Але в цей час додається 2 мільярди прокуратурі. МВС у нас уже "держава в державі". Створюється абсолютно поліцейська держава, а не соціальна. Цей бюджет не може бути прийнятий", – наголосила Геращенко.

При цьому, за словами політика, окремі фракції у Верховній Раді на відміну від "Європейської Солідарності" готові підтримати запропонований урядом Зеленського проєкт бюджету.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що урядовий проєкт бюджету-2021 передбачає суттєве зміщення пріоритетів у фінансуванні. Зокрема, у ньому заплановане збільшення видатків на утримання Офісу генпрокурора при зменшенні пенсій та зарплат для вчителів.