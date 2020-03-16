Економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу, – як тільки закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

Про це сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов на засіданні Погоджувальної ради. За його словами, обіцянки у 4 тисячі доларів зарплати, 40% зростання вже викликають тільки посмішку. Натомість немає навіть грошей на індексацію пенсій.

"Це пряма відповідальність саме пана Зеленського, тому що ви знаєте, немає тут окремого уряду, є монобільшість Зеленського і є уряд Зеленського", – сказав Герасимов.

Артур Герасимов

Він зазначив, що вже сьогодні може відбутися засідання суду щодо звільнення голови правління державного ПриватБанку, що може бути прямою дорогою до дефолту. Герасимов наголосив, що влада має негайно ухвалити заходи з підтримки української економіки та бізнесу, які вже запропонувала народний депутат з "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

"Ви обіцяли кінець епохи бідності, а починаєте епоху жебрацтва. Щодо економіки, треба негайно підготувати рішення РНБО по захисту економіки. Ми готові тут підставити плече, я думаю, що багато хто вже чули про План десяти кроків від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної, де ключовим пунктом є і зниження податків, і скасування драконівських антиФОПівських антибізнесових законів і введення податку на виведений капітал. Крім того, припиніть приховувати статистику, як економічну, так і статистику захворювань", – наголосив Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутатка "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що українському суспільству доводиться дізнаватися про результати переговорів учасників Тристоронньої контактної групи у Мінську з врегулювання ситуації на Донбасі з російських пропагандистських засобів масової інформації.

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