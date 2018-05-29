У Порошенка розпочали підготовку до зустрічі з Путіним

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв відвідає Берлін 1 червня для переговорів з обговорення підготовки зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це на спільному брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером 29 травня заявив президент Петро Порошенко.

"Ми твердо розраховуємо на те, що рішення щодо миротворців буде прийняте найближчим часом... Ми спробуємо організувати якомога швидше зустріч на вищому рівні "нормандського формату", і з цього приводу, за моїм дорученням заступник голови президентської Адміністрації 1 червня виїздить до Берліна для проведення відповідних переговорів", - сказав він.

Також глава держави заявив, що за його дорученням глава МЗС України вирушив до Нью-Йорка для участі у засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

"Розраховуємо, що рішення про миротворців має бути прийняте найближчим часом", - додав Порошенко.

Ініціатива миротворчої операція за мандатом ООН є частиною коаліційної угоди Уряду Німеччини. Вдячний Німеччині за підтримку. Впевнений, що ми маємо обговорити це питання і в рамках Нормандського формату. Нам не можна втрачати жодного тижня pic.twitter.com/NjDVTsflez — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 мая 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що для зустрічі лідерів "нормандської четвірки" необхідна низка попередніх консультацій і проведення зустрічі спершу на рівні міністрів закордонних справ.