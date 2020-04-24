Головна Новини
24 квітня • оновлено в 20:10
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Порошенка підтримали розслідування корупції в уряді Зеленського

1.2т
Читати матеріал російською

Фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка буде досліджувати заяви колишнього міністра фінансів Уманського щодо фактів багатомільярдної корупції в уряді Зеленського. У політсилі наголошують: замовчати численні скандали владі не вдасться.

Таку заяву з трибуни парламенту зробив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

eurosolidarity.org

"Зеленський дуже багато говорить про нульову толерантність до корупції. Але країна не може зрозуміти – це нульова по Фаренгейту чи по Цельсію? Ми всі пам’ятаємо його фразу "як порушу закон, одразу піду". Виникає питання, де ж була ця нульова толерантність, коли був чи то офіційний, чи неофіційний, чи напівофіційний візит до Оману, де спочатку дружина сплачувала, після того Оман надавав і взагалі заплутали всю країну. Може розкажете, що сталося в Омані? Де була ця так звана нульова толерантність, коли люди Зеленського в Раді "кришували" в Кривому Розі кримінал і міліцію? Де була ця толерантність, коли перед епідемією коронавірусу розпродали всі маски, а після того залишили країну напризволяще перед епідемією?" – перерахував Герасимов.

Нардеп наголосив, що фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення ТСК з розслідування можливих корупційних дій посадовців, які призвели до значних втрат державного бюджету.

"Всі пам’ятають скандал про продаж посад, і на сьогодні є всі намагання цей скандал закрити тихенько, забути про нульову толерантність до корупції і поховати цю справу. І от сьогодні ми створюємо ТСК, яка буде займатися кричущими речами – заявою міністра фінансів уряду Зеленського про те, що з кожного місяця крадеться, і він мав на увазі тільки 2020 рік, 10 млрд грн на митниці... Тобто вже в той час, коли не вистачає на лікарів, не вистачає на підйом економіки, 30 млрд грн, за інформацією Уманського, було вкрадено", – наголосив Герасимов.

"Саме тому "Європейська Солідарність" буде підтримувати цю постанову. Дякую колегам, які підтримують цю ініціативу. А в тому, що стосується Зеленського, – думаю, що такий саме підхід буде і щодо продажу посад, і щодо розпродажу масок", – додав політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Артур Герасимов різко розкритикував Зеленського у річницю другого туру президентських виборів. На думку політика, чинний президент прийшов до влади на брехні і веде Україну до прірви.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Корупція в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Корупція в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Ігор Уманський Артур Герасимов Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
корупція
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Плесень...был такой вокально инструментальный ансамбль в период распада сэрэсэр. Зелёная плесень..актуальненько про нашу власть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
И это говорит Порошенко) Смешно )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Еще маленькая надежда на парламент осталась...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги