Фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення тимчасової слідчої комісії парламенту, яка буде досліджувати заяви колишнього міністра фінансів Уманського щодо фактів багатомільярдної корупції в уряді Зеленського. У політсилі наголошують: замовчати численні скандали владі не вдасться.

Таку заяву з трибуни парламенту зробив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

Артур Герасимов eurosolidarity.org

"Зеленський дуже багато говорить про нульову толерантність до корупції. Але країна не може зрозуміти – це нульова по Фаренгейту чи по Цельсію? Ми всі пам’ятаємо його фразу "як порушу закон, одразу піду". Виникає питання, де ж була ця нульова толерантність, коли був чи то офіційний, чи неофіційний, чи напівофіційний візит до Оману, де спочатку дружина сплачувала, після того Оман надавав і взагалі заплутали всю країну. Може розкажете, що сталося в Омані? Де була ця так звана нульова толерантність, коли люди Зеленського в Раді "кришували" в Кривому Розі кримінал і міліцію? Де була ця толерантність, коли перед епідемією коронавірусу розпродали всі маски, а після того залишили країну напризволяще перед епідемією?" – перерахував Герасимов.

Нардеп наголосив, що фракція "Європейська Солідарність" підтримує створення ТСК з розслідування можливих корупційних дій посадовців, які призвели до значних втрат державного бюджету.

"Всі пам’ятають скандал про продаж посад, і на сьогодні є всі намагання цей скандал закрити тихенько, забути про нульову толерантність до корупції і поховати цю справу. І от сьогодні ми створюємо ТСК, яка буде займатися кричущими речами – заявою міністра фінансів уряду Зеленського про те, що з кожного місяця крадеться, і він мав на увазі тільки 2020 рік, 10 млрд грн на митниці... Тобто вже в той час, коли не вистачає на лікарів, не вистачає на підйом економіки, 30 млрд грн, за інформацією Уманського, було вкрадено", – наголосив Герасимов.

"Саме тому "Європейська Солідарність" буде підтримувати цю постанову. Дякую колегам, які підтримують цю ініціативу. А в тому, що стосується Зеленського, – думаю, що такий саме підхід буде і щодо продажу посад, і щодо розпродажу масок", – додав політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Артур Герасимов різко розкритикував Зеленського у річницю другого туру президентських виборів. На думку політика, чинний президент прийшов до влади на брехні і веде Україну до прірви.

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